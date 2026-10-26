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На щиті: стало відомо про загибель військового з Київщини Олександра Брушківського. Фото

Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
Time to read1 хв
1,8 т.
На щиті: стало відомо про загибель військового з Київщини Олександра Брушківського. Фото
Олександр Брушківський. Вічна пам'ять і слава Герою

На Донеччині 19 грудня 2024 року під час виконання службових обов'язків загинув військовий з Білоцерківського району Київської області Олександр Брушківський. Він віддав найцінніше – життя – за незалежність та територіальну цілісність України.

Про це повідомили в пресслужбі Білоцерківської міської територіальної громади. Вічна пам'ять і слава Герою!

Сумна звістка

"Білоцерківська громада отримала сумну звістку – загинув наш земляк, молодший сержант Олександр Брушківський (1982 року народження)", – йдеться в повідомленні.

Захисник України служив у протитанковому взводі роти вогневої підтримки однієї з військових частин. На жаль, мужній воїн загинув 19 грудня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу н. п. Зоря Донецької області.

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На щиті: стало відомо про загибель військового з Київщини Олександра Брушківського. Фото

Олександр Брушківський. Вічна пам'ять і слава Герою. Джерело: https://t.me/bmrada/26659

Він до кінця залишався вірним військовій присязі та українському народу.

"Схилимо голови у скорботі… Співчуття рідним та близьким", – додали в пресслужбі.

Герої війни в Україні

На Сумщині під час виконання бойового завдання загинув військовий з села Мала Супоївка Київської області Станіслав Полєсов. Життя захисника України обірвалось 12 вересня 2026 року.

Як повідомляв OBOZ.UA, на фронті під час виконання бойового завдання загинув військовий з села Мотижтин Київської області молодший сержант Богдан Онищук. Серце мужнього воїна зупинилось 10 вересня 2025 року.

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