На щиті: стало відомо про загибель військового з Київщини Олександра Брушківського. Фото

На Донеччині 19 грудня 2024 року під час виконання службових обов'язків загинув військовий з Білоцерківського району Київської області Олександр Брушківський. Він віддав найцінніше – життя – за незалежність та територіальну цілісність України.

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Про це повідомили в пресслужбі Білоцерківської міської територіальної громади. Вічна пам'ять і слава Герою!

Сумна звістка

"Білоцерківська громада отримала сумну звістку – загинув наш земляк, молодший сержант Олександр Брушківський (1982 року народження)", – йдеться в повідомленні.

Захисник України служив у протитанковому взводі роти вогневої підтримки однієї з військових частин. На жаль, мужній воїн загинув 19 грудня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу н. п. Зоря Донецької області.

Він до кінця залишався вірним військовій присязі та українському народу.

"Схилимо голови у скорботі… Співчуття рідним та близьким", – додали в пресслужбі.

Герої війни в Україні

На Сумщині під час виконання бойового завдання загинув військовий з села Мала Супоївка Київської області Станіслав Полєсов. Життя захисника України обірвалось 12 вересня 2026 року.

Як повідомляв OBOZ.UA, на фронті під час виконання бойового завдання загинув військовий з села Мотижтин Київської області молодший сержант Богдан Онищук. Серце мужнього воїна зупинилось 10 вересня 2025 року.