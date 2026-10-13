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На щиті: на фронті загинув військовий з Київщини Юрій Кірілков. Фото

Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
Time to read1 хв
icon 2,0 т.
На щиті: на фронті загинув військовий з Київщини Юрій Кірілков. Фото
Юрій Кірілков. Вічна пам'ять і слава Герою

На фронті під час виконання бойового завдання загинув військовий з Борисполя Київської області Юрій Кірілков. Серце хороброго українця зупинилось 10 жовтня 2023 року.

Про це повідомили в пресслужбі Бориспільської міської територіальної громади. Вічна пам'ять і слава Герою!

Сумна звістка

"У бою за Україну, її свободу, цілісність і незалежність загинув старший сержант 50-річний Юрій Кірілков", – йдеться в повідомленні.

Захисник України народився 2 лютого 1973 року у селі Косиківці Хмельницької області у багатодітній родині. Згодом родина переїхала до села Чубинське Бориспільського району Київської області. Після закінчення школи опанував фах слюсаря-механіка з радіоелектронної апаратури.

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На щиті: на фронті загинув військовий з Київщини Юрій Кірілков. Фото

Юрій Кірілков. Вічна пам'ять і слава Герою. Джерело: https://t.me/boryspil_officially/6301

З грудня 1991 по листопад 1993 пройшов строкову військову службу у Харківському гвардійському вищому танковому командному училищі та закінчив навчання в училищі культури.

У перший ж день повномасштабного вторгнення Росії на територію України Юрій приєднався до лав захисників України. Брав участь в обороні Києва і Чернігівської області, потім разом з побратимами вирушив на Донеччину. На жаль, 10 жовтня 2023 року під час виконання бойового завдання життя н захисника обірвалося.

"Добрий, щирий, скромний, безвідмовний, якщо хтось потребував його допомоги, дуже переймався чужими проблемами і просто не міг залишатися осторонь, багатогранний, мав "золоті руки". У скорботі схиляємо голови, поділяючи біль непоправної втрати разом із рідними та вшановуючи світлу пам’ять гідного сина України", – додали в пресслужбі.

Як повідомляв OBOZ.UA, на Харківщині під час виконання бойового завдання загинув військовий з Білоцерківського району Київської області Ігор Новохацький. Життя мужнього захисника України обірвалося 29 червня 2026 року.

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