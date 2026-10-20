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На щиті: на фронті загинув військовий з Київщини Роман Пашкін. Фото

Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
Time to read1 хв
1,3 т.
На щиті: на фронті загинув військовий з Київщини Роман Пашкін. Фото
Роман Пашкін. Вічна пам'ять і слава Герою

На Покровському напрямку під час виконання бойового завдання загинув військовий з Бучі Київської області Роман Пашкін. Життя захисника України обірвалось 26 березня 2025 року.

Вічна пам'ять і слава Герою! Про це у своєму Telegram-каналі повідомив бучанський міський голова Анатолій Федорук.

Сумна звістка

"Додому на щиті повертається 42-річний Захисник України, солдат Роман Пашкін", – йдеться в повідомленні.

Воїн загинув 26 березня 2025 року в бою на Покровському напрямку, захищаючи Україну, її свободу та незалежність.

На щиті: на фронті загинув військовий з Київщини Роман Пашкін. Фото

Роман Пашкін. Вічна пам'ять і слава Герою. Джерело: https://t.me/AnatoliiFedoruk/5509

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За словами Федорука, російська агресія забрала в цієї родини вже два життя. У 2022 році під час окупації Бучі російські військові вбили маму Романа, Любов Миколаївну Пашкіну. Із рідних у Героя залишився лише дядько Олег Миколайович. Церемонія прощання із Захисником відбудеться в середу, 21 жовтня, у Бучі.

"Щирі співчуття рідним та близьким. Світла пам’ять Роману та його мамі", – додав Федорук.

Герої війни в Україні

Під час виконання службових обов’язків 12 жовтня 2026 року загинув військовий з села Княжичі Київської області Сергій Спірін. Він віддав найцінніше – життя – за незалежність та територіальну цілісність України.

Як повідомляв OBOZ.UA, на фронті під час виконання бойового завдання загинув військовий з села Мотижтин Київської області молодший сержант Богдан Онищук. Серце мужнього воїна зупинилось 10 вересня 2025 року.

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