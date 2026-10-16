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На щиті: на фронті загинув військовий з Київщини Олександр Колісніченко. Фото

Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
Time to read1 хв
icon 3,3 т.
На щиті: на фронті загинув військовий з Київщини Олександр Колісніченко. Фото
Олександр Колісніченко. Вічна пам'ять і слава Герою

Від отриманих на фронті поранень загинув військовий з села Фастівець Київської області Олександр Колісніченко. Життя захисника України обірвалось 14 жовтня 2026 року.

Про це повідомили в пресслужбі Фастівської міськради. Вічна пам'ять і слава Герою!

Сумна звістка

"Фастівська громада у скорботі. 14 жовтня 2026 року, захищаючи волю і незалежність України, загинув військовослужбовець Національної гвардії України, молодший сержант Колісніченко Олександр Анатолійович", – йдеться в повідомленні.

Герой народився 10 березня 1979 року в селі Фастівець Київської області. Навчався у місцевій середній школі. У мирному житті працював на підприємстві "Юнівест Маркетинг".

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На щиті: на фронті загинув військовий з Київщини Олександр Колісніченко. Фото

Олександр Колісніченко. Вічна пам'ять і слава Герою. Джерело: https://t.me/fastivrada/33266

30 червня 2022 року Олександр став до лав Національної гвардії України. Служив на посаді старшого стрільця військової частини 3114 Північного оперативно-територіального об’єднання Національної гвардії України. Під час служби отримав військове звання молодшого сержанта.

На жаль, життя мужнього воїна обірвалося 14 жовтня 2026 року внаслідок осколкових поранень.

"У скорботі залишилися дружина Алла, донька Катерина, сини Богдан та Юрій, брат Віктор із дружиною Аллою, племінники Катерина, Дмитро, Анна, Анастасія та Дар’я. Розділяємо з родиною та близькими біль непоправної втрати", – резюмували в пресслужбі.

Як повідомляв OBOZ.UA, на фронті під час виконання бойового завдання загинув військовий з села Мотижтин Київської області молодший сержант Богдан Онищук. Серце мужнього воїна зупинилось 10 вересня 2025 року.

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