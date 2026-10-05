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На щиті: на фронті загинув військовий з Київщини Михайло Марков. Фото

Дмитро Кропивницький
Дмитро Кропивницький
Time to read2 хв
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На щиті: на фронті загинув військовий з Київщини Михайло Марков. Фото
Михайло Марков. Вічна пам'ять і слава Герою

На Донеччині під час виконання бойового завдання загинув військовий з Борисполя Київської області Михайло Марков. Життя мужнього захисника України обірвалося 13 жовтня 2023 року.

Про це повідомили в пресслужбі Бориспільської міської територіальної громади. Вічна пам'ять і слава Герою!

Сумна звістка

"У бою за Україну, її свободу, цілісність і незалежність, залишаючись вірним військовій присязі, загинув старший сержант 47-річний Михайло Марков", – йдеться в повідомленні.

Захисник України народився 4 червня 1976 року у Борисполі. Після закінчення школи у Бориспільському професійному ліцеї опанував професію каменяра. Все життя працював на Державному підприємстві "Міжнародний аеропорт "Бориспіль".

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У перший день повномасштабного вторгнення Росії на територію України Михайло разом з сином добровільно пішли до військкомату та приєдналися до 137 батальйону територіальної оборони ЗСУ. Брали участь у боях за Ізюм, а далі – Донеччина.

На щиті: на фронті загинув військовий з Київщини Михайло Марков. Фото

Михайло Марков. Вічна пам'ять і слава Герою. Джерело: https://t.me/boryspil_officially/6221

Як зазначили в громаді, побратими поважали воїна та прислухалися до нього. Він часто брав відповідальність на себе, а з бойових позицій завжди йшов останнім – прикриваючи тих, хто попереду.

На жаль, 13 жовтня 2023 року на Донеччині під час виконання бойового завдання життя Героя обірвалося.

"У скорботі схиляємо голови, поділяючи біль непоправної втрати разом із рідними та вшановуючи світлу пам’ять гідного сина України", – додали в пресслужбі.

Як повідомляв OBOZ.UA, під час виконання бойового завдання загинув військовий з Обухівського району Київської області Валерій Кобзарь. Серце хороброго воїна зупинилось 25 вересня 2026 року.

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