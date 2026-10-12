На щиті: на фронті загинув військовий з Київщини Ігор Новохацький. Фото

На Харківщині під час виконання бойового завдання загинув військовий з Білоцерківського району Київської області Ігор Новохацький. Життя мужнього захисника України обірвалося 29 червня 2026 року.

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Про це повідомили в пресслужбі Білоцерківської міської територіальної громади. Вічна пам'ять і слава Герою!

Сумна звістка

"Білоцерківська громада отримала сумну звістку – загинув наш земляк, солдат Ігор Новохацький (1991 року народження)", – йдеться в повідомленні.

Захисник України служив у гранатометному відділенні гранатометного взводу мінометного батальйону однієї з військових частин. На жаль, мужній воїн загинув 29 червня 2026 року в районі населеного пункту Стариця Чугуївського району Харківської області.

Він до кінця залишався вірним військовій присязі та українському народу.

"Схилимо голови у скорботі… Співчуття рідним та близьким", – додали в пресслужбі.

Герої війни в Україні

На фронті 22 вересня 2026 року під час виконання бойового завдання загинув військовий з Ірпеня Київської області Антон Стрельчук. Воїн віддав найцінніше – життя – за незалежність та територіальну цілісність України.

Як повідомляв OBOZ.UA, під час виконання бойового завдання загинув військовий з Обухівського району Київської області Валерій Кобзарь. Серце хороброго воїна зупинилось 25 вересня 2026 року.