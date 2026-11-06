На Південному мосту у Києві відкрили додаткову смугу руху: які правила діють

На Південному мосту в Києві відкрили додаткову смугу руху в напрямку з лівого на правий берег столиці. Відтепер транспорт у цьому напрямку може рухатися двома смугами замість однієї.

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Водночас проїзд дозволений не всім транспортним засобам – діють вагові обмеження. Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації.

Які правила руху діють на Південному мосту

Додаткову смугу відкрили для руху з лівого на правий берег. Проїзд дозволений транспортним засобам вагою до 10 тонн, а також наземному громадському транспорту.

У зворотному напрямку – з правого на лівий берег – рух, як і раніше, здійснюється однією смугою. Вагові обмеження для транспорту залишаються чинними.

У КМДА закликали водіїв враховувати тимчасову організацію дорожнього руху під час планування маршрутів.

Як повідомляв OBOZ.UA, у Києві розпочали будівництво додаткових мостових переправ через Дніпро, які мають стати альтернативними маршрутами на випадок пошкодження основної інфраструктури. Перші переправи планують запустити на початку 2027 року. Загалом в Україні планують збудувати 21 альтернативну мостову переправу.