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На Київщині п’яний видій легковика влаштував масову ДТП. Подробиці та фото

Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
Time to read1 хв
117
На Київщині п’яний видій легковика влаштував масову ДТП. Подробиці та фото
П’яний видій легковика влаштував масову ДТП

У Броварському районі Київської області сталась ДТП за участі одразу трьох автомобілів. Як виявилось, водій, який спровокував аварію, сів за кермо у стані сп’яніння.

Про це повідомили в пресслужбі патрульної поліції Київщини. На порушника склали одразу три адміністративні матеріали.

Що відомо

За словами правоохоронців, днями на автодорозі М-01 (Київ – Чернігів) сталася ДТП за участю автомобілів ВАЗ, Tesla та Skoda.

"Прибувши на місце події, патрульні встановили, що водій автомобіля ВАЗ під час перестроювання не надав переваги в русі Tesla, яка рухалася в попутному напрямку. Унаслідок цього сталося зіткнення, після якого Tesla за інерцією зіткнулася зі Skoda Superb, що рухалася зустрічним напрямком", – уточнили в пресслужбі.

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На Київщині п’яний видій легковика влаштував масову ДТП. Подробиці та фото

П’яний видій легковика влаштував масову ДТП. Джерело: Патрульна поліція Київщини

У поліції уточнили, що, на щастя, у ДТП ніхто не травмувався. Усі три автомобілі зазнали механічних пошкоджень.

На Київщині п’яний видій легковика влаштував масову ДТП. Подробиці та фото

П’яний видій легковика влаштував масову ДТП. Джерело: Патрульна поліція Київщини

На Київщині п’яний видій легковика влаштував масову ДТП. Подробиці та фото

П’яний видій легковика влаштував масову ДТП. Джерело: Патрульна поліція Київщини

Також під час спілкування з водієм ВАЗ патрульні виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Огляд на місці події за допомогою Драгера виявив в його організмі 0,79 проміле.

На Київщині п’яний видій легковика влаштував масову ДТП. Подробиці та фото

Винуватець ДТП сів за кермо у стані сп’яніння. Джерело: Патрульна поліція Київщини

На порушника склали адмінматеріали за фактом керування автомобілем у стані сп’яніння (штраф 17 тисяч гривень), порушення ПДР, що призвело до аварії (штраф 850 гривень) та за керування машиною особою, яка не має при собі або не пред’явила необхідні документи (штраф 425 гривень).

Водія відсторонили від керування авто.

Як повідомляв OBOZ.UA, у Голосіївському районі Києва в четвер, 30 липня, водій вантажівки на швидкості протаранив металевий відбійник. У водія автомобіля виявили ознаки сп’яніння, але від освідування він відмовився.

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