Мороз уночі та без опадів удень: прогноз погоди по Києву та області на 10 листопада

У Київській області у вівторок, 10 листопада, синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями, без опадів. Повітря в регіоні максимально прогріється до +8°С.

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Про це повідомили в пресслужбі Українського гідрометцентру. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

Що розповіли синоптики

"Прогноз погоди на 10 листопада по території Київщини. Хмарно з проясненнями. Без опадів. Температура по області вночі від 2°С тепла до 3°С морозу, вдень 3-8°С тепла; у Києві вночі 0-2°С тепла, вдень 5-7°С", – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, згідно з інформацією порталу Sinoptik, протягом усього дня у Києві буде триматися хмарна погода. Без опадів.

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