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Мороз, сніг та ожеледиця: прогноз погоди по Києву та області на 7 листопада

Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
Time to read1 хв
84
Мороз, сніг та ожеледиця: прогноз погоди по Києву та області на 7 листопада
Синоптики прогнозують невеликий сніг, подекуди ожеледиця. Джерело: КМДА

У Київській області в суботу, 7 листопада, синоптики прогнозують вночі невеликий сніг, подекуди ожеледиця. Повітря в регіоні вдень максимально прогріється до +5°С.

Про це повідомили в пресслужбі Українського гідрометцентру. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Що розповіли синоптики

"Прогноз погоди на 7 листопада по території Київщини. Хмарно з проясненнями. Вночі місцями невеликий сніг, вдень без опадів. По області вночі та вранці подекуди ожеледиця. Температура по області вночі від 2°С тепла до 3°С морозу, вдень 0-5°С тепла; у Києві вночі 0-2°С тепла, вдень 3-5°С тепла", – йдеться в повідомленні.

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Зазначимо, згідно з інформацією порталу Sinoptik, протягом усього дня у Києві буде триматися хмарна погода. Уночі очікується дрібний дощ зі снігом. Протягом усього дня, починаючи з ранку, опадів не передбачається.

Мороз, сніг та ожеледиця: прогноз погоди по Києву та області на 7 листопада

Прогноз погоди в Києві на 7 листопада. Джерело: Синоптик

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Кліматологи підбили підсумки літа 2026 року в Києві. Протягом трьох місяців було зафіксовано кілька температурних рекордів, але цей період увійшов до 15-ки рейтингу найтепліших за час спостережень.

Як повідомляв OBOZ.UA, кліматологи підбили підсумки весни 2026 року в Києві. Вона увійшла до двадцятки найтепліших від початку спостереження, а середньомісячна температура повітря була вище норми.

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