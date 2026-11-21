У Київській області в неділю, 22 листопада, синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями, мокрий сніг. Повітря в регіоні максимально прогріється до +5°С.

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Про це повідомили в пресслужбі Українського гідрометцентру. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Що розповіли синоптики

"Прогноз погоди на 22 листопада по території Київщини. Хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий мокрий сніг. Температура по області вночі та вдень 2°С тепла до 3°С морозу, вдень 0-5°С тепла; у Києві вночі близько 0°С, вдень 2-4°С тепла", – йдеться в повідомленні.

У Білій Церкві +3°С… +5°С; Миронівка +3°С… +5°С; Фастів +13°С… +15°С; Яготин +1°С… +3°С; Баришівка +2°С… +4°С; Бориспіль +3°С… +5°С та Вишгород +3°С… +5°С.

Зазначимо, згідно з інформацією порталу Sinoptik, весь день у Києві буде хмарним. Увечері йтиме дрібний дощ.

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