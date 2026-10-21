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Місцями невеликий дощ: прогноз погоди по Київщині на 22 жовтня

Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
Time to read1 хв
120
Місцями невеликий дощ: прогноз погоди по Київщині на 22 жовтня
Місцми невеликий дощ

У Київській області в четвер, 22 жовтня, синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями, місцями невеликий дощ. Повітря в регіоні максимально прогріється до +17°С.

Про це повідомили в пресслужбі Українського гідрометцентру. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Що розповіли синоптики

"Прогноз погоди на 22 жовтня по території Київщини. Хмарно з проясненнями. Місцями невеликі дощі. Температура по області вночі 6-11°С тепла, вдень 12-17°С; у Києві вночі близько 10°С тепла, вдень 15-17°С", – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, згідно з інформацією порталу Sinoptik, протягом усього дня у Києві буде триматися хмарна погода. Без опадів.

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Прогноз погоди в Києві на 22 жовтня. Джерело: Синоптик

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Кліматологи підбили підсумки літа 2026 року в Києві. Протягом трьох місяців було зафіксовано кілька температурних рекордів, але цей період увійшов до 15-ки рейтингу найтепліших за час спостережень.

Як повідомляв OBOZ.UA, кліматологи підбили підсумки весни 2026 року в Києві. Вона увійшла до двадцятки найтепліших від початку спостереження, а середньомісячна температура повітря була вище норми.

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