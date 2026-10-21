Місцями невеликий дощ: прогноз погоди по Київщині на 22 жовтня
У Київській області в четвер, 22 жовтня, синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями, місцями невеликий дощ. Повітря в регіоні максимально прогріється до +17°С.
Про це повідомили в пресслужбі Українського гідрометцентру. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.
Що розповіли синоптики
"Прогноз погоди на 22 жовтня по території Київщини. Хмарно з проясненнями. Місцями невеликі дощі. Температура по області вночі 6-11°С тепла, вдень 12-17°С; у Києві вночі близько 10°С тепла, вдень 15-17°С", – йдеться в повідомленні.
Зазначимо, згідно з інформацією порталу Sinoptik, протягом усього дня у Києві буде триматися хмарна погода. Без опадів.
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