Місцями дощитиме: прогноз погоди по Київщині на 26 жовтня

У Київській області в понеділок, 26 жовтня, синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями, місцями дощ. Повітря в регіоні максимально прогріється до +16°С.

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Про це повідомили в пресслужбі Українського гідрометцентру. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Що розповіли синоптики

"Прогноз погоди на 26 жовтня по території Київщини. Хмарно з проясненнями. Місцями невеликий дощ. Температура по області вдень 11-16°С, у Києві 12-14°С", – йдеться в повідомленні.

У Білій Церкві +11°С… +13°С; Миронівка +14°С… +16°С; Фастів +11°С… +13°С; Яготин +11°С… +13°С; Баришівка +12°С… +14°С; Бориспіль +12°С… +14°С та Вишгород +11°С… +13°С.

Зазначимо, згідно з інформацією порталу Sinoptik, у Києві сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Без опадів.

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