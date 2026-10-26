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Місцями дощитиме: прогноз погоди по Київщині на 26 жовтня

Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
Time to read1 хв
192
Місцями дощитиме: прогноз погоди по Київщині на 26 жовтня
Синоптики прогнозують дощ. Джерело: Pixabay

У Київській області в понеділок, 26 жовтня, синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями, місцями дощ. Повітря в регіоні максимально прогріється до +16°С.

Про це повідомили в пресслужбі Українського гідрометцентру. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Що розповіли синоптики

"Прогноз погоди на 26 жовтня по території Київщини. Хмарно з проясненнями. Місцями невеликий дощ. Температура по області вдень 11-16°С, у Києві 12-14°С", – йдеться в повідомленні.

У Білій Церкві +11°С… +13°С; Миронівка +14°С… +16°С; Фастів +11°С… +13°С; Яготин +11°С… +13°С; Баришівка +12°С… +14°С; Бориспіль +12°С… +14°С та Вишгород +11°С… +13°С.

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Місцями дощитиме: прогноз погоди по Київщині на 26 жовтня

Прогноз погоди по Київщині на 26 жовтня. Джерело: Укргідрометцентр

Зазначимо, згідно з інформацією порталу Sinoptik, у Києві сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Без опадів.

Місцями дощитиме: прогноз погоди по Київщині на 26 жовтня

Прогноз погоди в Києві на 26 жовтня. Джерело: Синоптик

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Кліматологи підбили підсумки літа 2026 року в Києві. Протягом трьох місяців було зафіксовано кілька температурних рекордів, але цей період увійшов до 15-ки рейтингу найтепліших за час спостережень.

Як повідомляв OBOZ.UA, кліматологи підбили підсумки весни 2026 року в Києві. Вона увійшла до двадцятки найтепліших від початку спостереження, а середньомісячна температура повітря була вище норми.

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