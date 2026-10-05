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Місцями дощ та тепло: прогноз погоди по Київщині на 5 жовтня

Дмитро Кропивницький
Дмитро Кропивницький
Time to read2 хв
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Місцями дощ та тепло: прогноз погоди по Київщині на 5 жовтня
Синоптики прогнозують місцями дощ. Джерело: Stablecog

У Київській області в понеділок, 5 жовтня, синоптики прогнозують мінливу хмарність, місцями дощ. Повітря в регіоні у день максимально прогріється до +21°С.

Про це повідомили в пресслужбі Українського гідрометцентру. Вітер західний, 5-10 м/с.

Що розповіли синоптики

"Прогноз погоди на 5 жовтня по території Київщини. Мінлива хмарність. По області місцями невеликий дощ. Температура по області вдень 16-21°С тепла; у Києві вдень 16-18°С", – йдеться в повідомленні.

У Білій Церкві +16°С… +18°С; Миронівка +17°С… +19°С; Фастів +15°С… +17°С; Яготин +16°С… +18°С; Баришівка +15°С… +17°С; Бориспіль +15°С… +17°С та Вишгород +15°С… +17°С.

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Місцями дощ та тепло: прогноз погоди по Київщині на 5 жовтня

Прогноз погоди по Київщині на 5 жовтня. Джерело: Укргідрометцентр

Зазначимо, згідно з інформацією порталу Sinoptik, хмарна погода буде триматися у Києві до самого вечора. Вранці – дощ. У другій половині дня опадів не очікується.

Місцями дощ та тепло: прогноз погоди по Київщині на 5 жовтня

Прогноз погоди в Києві на 5 жовтня. Джерело: Синоптик

Погода в попередні періоди

Кліматологи підбили підсумки літа 2026 року в Києві. Протягом трьох місяців було зафіксовано кілька температурних рекордів, але цей період увійшов до 15-ки рейтингу найтепліших за час спостережень.

Як повідомляв OBOZ.UA, кліматологи підбили підсумки весни 2026 року в Києві. Вона увійшла до двадцятки найтепліших від початку спостереження, а середньомісячна температура повітря була вище норми.

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