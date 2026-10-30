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Місцями дощ та прохолодно: прогноз погоди по Київщині на 31 жовтня

Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
Time to read1 хв
84
Місцями дощ та прохолодно: прогноз погоди по Київщині на 31 жовтня
Синоптики прогнозують місцями невеликий дощ. Джерело: Stablecog

У Київській області в суботу, 31 жовтня, синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями, невеликий дощ. Повітря в регіоні максимально прогріється до +12°С.

Про це повідомили в пресслужбі Українського гідрометцентру. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Що розповіли синоптики

"Прогноз погоди на 31 жовтня по території Київщини. Хмарно. Місцями невеликий дощ. Температура по області вночі 3-8°С тепла, вдень 7-12°С; у Києві вночі 6-8°С тепла, вдень близько 10°С", – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, згідно з інформацією порталу Sinoptik, у Києві протягом усього дня погода буде похмурою. Вночі та вранці очікується дрібний дощ.

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Прогноз погоди в Києві на 31 жовтня. Джерело: Синоптик

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