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Місцями дощ та потеплішає: детальний прогноз погоди по Київщині на 17 жовтня

Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
Time to read1 хв
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Місцями дощ та потеплішає: детальний прогноз погоди по Київщині на 17 жовтня
У регіоні місцями невеликий дощ

У Київській області в суботу, 17 жовтня, синоптики прогнозують хмарну погоду, місцями невеликий дощ. Удень повітря в регіоні максимально прогріється до +18°С.

Про це повідомили в пресслужбі Українського гідрометцентру. Вітер східний, 5-10 м/с.

Що розповіли синоптики

"Прогноз погоди на 17 жовтня по території Київщини. Хмарно. Місцями невеликий дощ. Температура по області вдень 13-18°С; у Києві вдень 14-16°С", – йдеться в повідомленні.

У Білій Церкві +14°С… +16°С; Миронівка +13°С… +15°С; Фастів +14°С… +16°С; Яготин +14°С… +16°С; Баришівка +14°С… +16°С; Бориспіль +14°С… +16°С та Вишгород +12°С… +14°С.

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Місцями дощ та потеплішає: детальний прогноз погоди по Київщині на 17 жовтня

Прогноз погоди по Київщині на 17 жовтня. Джерело: Укргідрометцентр

Зазначимо, згідно з інформацією порталу Sinoptik, аесь день у Києві буде хмарним. Усю другу половину дня йтиме дрібний дощ.

Місцями дощ та потеплішає: детальний прогноз погоди по Київщині на 17 жовтня

Прогноз погоди в Києві на 17 жовтня. Джерело: Синоптик

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