У Києві будівництво основних конструкцій майбутніх станцій метро "Мостицька" та "Варшавська" планують завершити у 2027 році. Наразі один із пріоритетних напрямів робіт – ділянка проспекту Європейського Союзу.

Відео дня

Про це повідомили в пресслужбі Київської міської державної адміністрації. Роботи тривають цілодобово.

Що відомо

"Як і повідомляло місто раніше, у 2027 році планують завершити будівництво основних конструкцій станцій "Мостицька" та "Варшавська". Ці плани лишаються незмінними. Нині роботи на будівельних майданчиках тривають", – йдеться в повідомленні.

Як зазначили в КМДА, один із пріоритетних напрямів робіт – ділянка проспекту Європейського Союзу. Тут завершують перенесення інженерних комунікацій: водопровідних і теплових мереж, газопроводів, кабельних ліній та мереж зв’язку. Також фахівці облаштовують дощову каналізацію і системи водовідведення.

Там, де перенесення комунікацій уже завершили, відновлюють проїжджу частину та тротуари. Роботи виконують у посиленому режимі, щоб якомога швидше відновити рух транспорту проспектом ЄС.

У пресслужбі нагадали, що будівництво метро на Виноградар передбачає три черги. Перша – будівництво станцій "Мостицька" та "Варшавська", друга – ще однієї станції з відгалуженням, третя – станції метро та електродепо.

РЕКЛАМА

"Усі три черги включені до Єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій Києва. Тому зазначений у ньому термін реалізації до 2035 року стосується всього проєкту, а не лише двох станцій, які споруджують нині. Під час планування робіт також враховують безпекові та економічні умови, пов’язані з повномасштабною війною", – резюмували в КМДА.

Як повідомляє OBOZ.UA, в Україні розпочали підготовку проєкту будівництва тунелю під Дніпром у Києві, який має стати альтернативою мостам столиці на випадок російських ударів. До роботи залучили американську компанію Robbins, яка готова надати обладнання та технічну підтримку, однак маршрут, вартість і строки будівництва поки не визначені.

Головні історії дня