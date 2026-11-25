Мешканців Києва закликали користуватися водою максимально ощадливо. Це допоможе знизити навантаження на обладнання та підтримати стабільну роботу міської інфраструктури, яка була пошкоджена внаслідок російських терористичних атак.

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Про це повідомили в пресслужбі комунального підприємства столиці. Ворог продовжує воювати із цивільним населенням України.

Що відомо

Як розповіли в КП, внаслідок інтенсивних ворожих атак на критичну інфраструктуру Києва комунальні системи міста продовжують працювати у надзвичайно складних умовах.

"Обладнання "Київводоканалу" зазнає значних навантажень, тому зараз особливо важливо забезпечити максимально стабільну роботу систем водопостачання та водовідведення. Звертаємося до мешканців столиці з проханням користуватися водою максимально ощадливо", – закликали в пресслужбі.

Крім того, комунальники також звернулись до промислових підприємств та інших великих споживачів води з проханням, за можливості, скоротити її використання у виробничих і технологічних процесах. А також відкласти роботи, що потребують значних обсягів водоспоживання.

У КП наголосили, що зменшення водоспоживання допоможе знизити навантаження на обладнання та підтримати стабільну роботу міської інфраструктури.

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"Фахівці "Київводоканалу" продовжують працювати над забезпеченням надійного функціонування систем життєзабезпечення столиці", – підкреслили в пресслужбі.

Що передувало

У Києві в суботу, 21 листопада, зафіксували перебої з водопостачанням. Фахівці вже розпочали працювати над вирішенням проблеми.

Як повідомляв OBOZ.UA, в Україні реалізують додаткові заходи для стабілізації водопостачання та роботи каналізації у великих містах. Це пов'язано зі зміною тактики держави-агресора Росії під час обстрілів нашої інфраструктури.

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