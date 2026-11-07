Майже немає дерев: який вигляд мав правий берег Києва у 1870-х роках. Архівне фото

Старі фото дозволяють нам поринути в історію Києва. Зокрема, завдяки знімку 1870-х років ми можемо побачити правий берег столиці, яким він був майже без дерев.

Відео дня

Стару світлу опублікували у спільноті "Історичний Київ / Historical Kyiv" в соцмережі Facebook. У ніша дні ця місцевість виглядає інакше.

Що відомо

"1870-ті. Ланцюговий міст. Привертає увагу те, що на правому березі майже немає дерев! І так майже на всіх старих фото. Ще цікавіше те, що видно стовпи з електричними дротами! Значить електрика була вже й на лівому березі. А через міст йшли керосинові ліхтарі (фото Д. Біркин)", – йдеться в повідомленні

Опубліковане фото дозволяє нам побачити кручі над Дніпром до того, як вони стали зеленими від великої кількості дерев, які виросли на їх схилах.

Трохи історії столиці

Майдан Незалежності в Києві важко уявити без Будинку профспілок України. Проте, до 1975 року тут можна було побачити історичну будівлю, створену за проєктом архітектора Олександра Беретті.

РЕКЛАМА

Європейська площа та Філармонія, яка розташована тут, є обов’язковими місцями відвідування для мешканців та гостей Києва. Завдяки фотографії 1961 року ми можемо побачити елементи цієї місцевості, які, на жаль, не збереглися до наших днів.

Як повідомляв OBOZ.UA, Либідь є однією з найвідоміших річок в історії Києва. Ми звикли бачити її невеличкою, засміченою та закованою в бетонне русло, проте, на початку 1900-х років існував проєкт, яким пропонувалось зробити її судноплавною.

Головні історії дня