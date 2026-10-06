Літо повертається? Прогноз погоди по Київщині на 7 жовтня

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
Новини кулінаріїМояШколаГДЗFoodOboz
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
Новини кулінаріїМояШколаГДЗFoodOboz
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
Новини кулінаріїМояШколаГДЗFoodOboz
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
Новини кулінаріїМояШколаГДЗFoodOboz
Підписатись
Гарячі теми
Збір на генератори для бійців Третьої окремої штурмової бригадиПіхотинцям з Третьої штурмової бригади терміново потрібна допомога: залишилось зібрати 42 тис. грнСпівак-зрадник із Києва отримав "звання" від окупантів після 13 років служіння Кремлю і став "заслуженим артистом ДНР"Співак-зрадник із Києва отримав "звання" від окупантів після 13 років служіння Кремлю і став "заслуженим артистом ДНР"Удари по РосіїНе лише НПЗ та військові об’єкти: на території Росії є унікальні цілі, удари по яких можуть стати кошмаром для агресораСини Джамали дебютували на великій сцені разом із мамою та подарували нове життя легендарній "Пісні про вчительку". ВідеоСини Джамали дебютували на великій сцені разом із мамою та подарували нове життя легендарній "Пісні про вчительку". ВідеоПровокаційна сукня Тіни Кароль за 157 000 грн вразила фанатів: який вигляд має образ, який тримався на мотузках. ФотоПровокаційна сукня Тіни Кароль за 157 000 грн вразила фанатів: який вигляд має образ, який тримався на мотузках. ФотоШтучний інтелект відповів, чи буде нокаут у бою Джошуа – Ф'юріШтучний інтелект відповів, чи буде нокаут у бою Джошуа – Ф'юріУ сукні за 60 тис. грн: Оля Фреймут показала фото з закритої вечері для проукраїнської "еліти" в ЛондоніУ сукні за 60 тис. грн: Оля Фреймут показала фото з закритої вечері для проукраїнської "еліти" в ЛондоніОкупанти готують ключові мости до балістичних ударів України: в "Атеш" розкрили подробиціОкупанти готують ключові мости до балістичних ударів України: в "Атеш" розкрили подробиціІлюстрація: подвір'я житлового будинку під час відключень електроенергії в Україні в грудні 2025 рокуМешканцям Києва та низки областей показали нові графіки відключень: де не буде світла 6 жовтня"Є різниця": у Сеулі назвали недостатніми вибачення України за ситуацію із полоненими з КНДР"Є різниця": у Сеулі назвали недостатніми вибачення України за ситуацію із полоненими з КНДР

Літо повертається? Прогноз погоди по Київщині на 7 жовтня

Дмитро Кропивницький
Дмитро Кропивницький
Time to read1 хв
icon 297
Літо повертається? Прогноз погоди по Київщині на 7 жовтня
Синоптики прогнозують мінливу хмарність

У Київській області в середу, 7 жовтня, синоптики прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Повітря в регіоні у день максимально прогріється до +23°С.

Про це повідомили в пресслужбі Українського гідрометцентру. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Що розповіли синоптики

"Прогноз погоди на 7 жовтня по території Київщини. Мінлива хмарність. Без опадів. Температура по області вночі 5-10°С, вдень 18-23°С; у Києві вночі 8-10°С, вдень 20-22°С", – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, згідно з інформацією порталу Sinoptik, у Києві на зміну ясній погоді, яка буде триматися вранці та вдень, прийде похмурий вечір. Без опадів.

Читайте також
Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
icon 3,1 т.
Київ зранку скували численні затори: яка ситуація на мостах. Мапа
icon 3,1 т.
Київ зранку скували численні затори: яка ситуація на мостах. Мапа
Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
icon 2,5 т.
"Зелена" лінія метро в Києві працюватиме по-новому: що змінилося
icon 2,5 т.
"Зелена" лінія метро в Києві працюватиме по-новому: що змінилося
Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
icon 2,2 т.
Справжня містика? На Київщині помітили загадковий тунель із дерев: еколог дав пояснення. Відео
icon 2,2 т.
Справжня містика? На Київщині помітили загадковий тунель із дерев: еколог дав пояснення. Відео
Літо повертається? Прогноз погоди по Київщині на 7 жовтня

Прогноз погоди в Києві на 7 жовтня. Джерело: Синоптик

Погода в попередні періоди

Кліматологи підбили підсумки літа 2026 року в Києві. Протягом трьох місяців було зафіксовано кілька температурних рекордів, але цей період увійшов до 15-ки рейтингу найтепліших за час спостережень.

Як повідомляв OBOZ.UA, кліматологи підбили підсумки весни 2026 року в Києві. Вона увійшла до двадцятки найтепліших від початку спостереження, а середньомісячна температура повітря була вище норми.

Схожі теми
Погода в КиєвіНовини Києва та Київської областіпогодаУкргідрометцентр
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись