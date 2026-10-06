Літо повертається? Прогноз погоди по Київщині на 7 жовтня

У Київській області в середу, 7 жовтня, синоптики прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Повітря в регіоні у день максимально прогріється до +23°С.

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Про це повідомили в пресслужбі Українського гідрометцентру. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Що розповіли синоптики

"Прогноз погоди на 7 жовтня по території Київщини. Мінлива хмарність. Без опадів. Температура по області вночі 5-10°С, вдень 18-23°С; у Києві вночі 8-10°С, вдень 20-22°С", – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, згідно з інформацією порталу Sinoptik, у Києві на зміну ясній погоді, яка буде триматися вранці та вдень, прийде похмурий вечір. Без опадів.

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