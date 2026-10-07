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Літнє тепло: прогноз погоди по Київщині на 8 жовтня

Дмитро Кропивницький
Дмитро Кропивницький
Time to read1 хв
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Літнє тепло: прогноз погоди по Київщині на 8 жовтня
Синоптики прогнозують мінливу хмарність

У Київській області в четвер, 8 жовтня, синоптики прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Повітря в регіоні у день максимально прогріється до +23°С.

Про це повідомили в пресслужбі Українського гідрометцентру. Вітер південний, 5-10 м/с.

Що розповіли синоптики

"Прогноз погоди на 8 жовтня по території Київщини. Мінлива хмарність. Без опадів. Температура по області вночі 6-11°С, вдень 18-23°С; у Києві вночі близько 10°С, вдень 21-23°С", – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, згідно з інформацією порталу Sinoptik, у Києві на зміну похмурому ранку прийде ясний день, хмар на небі не буде до самого вечора. Без опадів.

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Прогноз погоди в Києві на 8 жовтня. Джерело: Синоптик

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