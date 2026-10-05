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Київ зранку скували затори: яка ситуація на мостах. Подробиці та мапи

Дмитро Кропивницький
Дмитро Кропивницький
Time to read2 хв
icon 6,7 т.
Київ зранку скували затори: яка ситуація на мостах. Подробиці та мапи
Київ зранку скували затори

У Києві в понеділок, 5 жовтня, з самого ранку на дорогах міста утворились численні затори. Найбільше ускладнений рух транспорту із лівого на правий берег.

Про це повідомили медіа та Google Maps. Краще заздалегідь планувати свої маршрути.

Що відомо

Так, зранку понеділка, затор вже скував рух на під’їздах до Південного мосту в напрямку правого Києва. Рух у зворотному напрямку значно вільніший. Також повільно їдуть машини на Північному мосту, який напередодні атакував російський дрон.

Київ зранку скували затори: яка ситуація на мостах. Подробиці та мапи

Київ зранку скували затори: яка ситуація на мостах. Джерело: Google Maps

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Київ зранку скували затори: яка ситуація на мостах. Подробиці та мапи

Київ зранку скували затори: яка ситуація на мостах. Джерело: Google Maps

Важка ситуація із заторами також спостерігається на Патона, Дарницькому та Метро мостах. Крім того, на швидкість руху по місту також вливають ДТП, якы фіксуються у різних районах столиці.

Київ зранку скували затори: яка ситуація на мостах. Подробиці та мапи

Київ зранку скували затори: яка ситуація на мостах. Джерело: Google Maps

Київ зранку скували затори: яка ситуація на мостах. Подробиці та мапи

Київ зранку скували затори: яка ситуація на мостах. Джерело: Google Maps

Київ зранку скували затори: яка ситуація на мостах. Подробиці та мапи

Київ зранку скували затори: яка ситуація на мостах. Джерело: Google Maps

Варто додати, що громадський транспорт також курсує із затримками через завантаженість доріг. Як відомо, у Києві переглянули алгоритм руху на зеленій гілці метрополітену під час тривоги. За "жовтого" рівня загрози на наземній ділянці там їздитимуть поїзди, вони перевозитимуть пасажирів між правим і лівим берегами Дніпра.

Як повідомляв OBOZ.UA, у Києві не має можливості організувати рух поїздів "червоною" лінією метро під час жовтого рівня повітряної загрози. Це, зокрема, продиктовано забезпеченням безпеки пасажирів.

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