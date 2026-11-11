Київ зранку скували затори у напрямку правого берега: де найважча ситуація. Фото

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
проєкт "Рассвет" – аналог StarlinkРосійський проєкт "Рассвет" уже задіяний у війні проти України: у чому небезпека і як протидіяти загрозіСили оборони скоротили чисельність російської армії ще на 2 580 окупантів: дані ГенштабуСили оборони скоротили чисельність російської армії ще на 2 580 окупантів: дані ГенштабуЗнайдіть жолудь на картинці із листям: впораються лише люди з ідеальним зоромЗнайдіть жолудь на картинці із листям: впораються лише люди з ідеальним зоромЯке рішення ухвалив судНа Закарпатті чоловік з інвалідністю III групи вимагав від держави 1 млн грн компенсації за штраф від ТЦК і мобілізацію: чим все скінчилосьІлюстрація - євро у гаманціУкраїнці більше не зможуть робити дорогі покупки в Польщі: які важливі документи потрібніБлакитне полум’я газової конфорки, калькулятор та аркуш на кухонній стільниціТариф на газ з 1 грудня: скільки коштуватиме кубометрВідбиття повітряної атаки РФРосія атакувала Україну ракетою і 163 дронами: більшість цілей збила ППО, але є наслідки в областях. ФотоНайкращий день для вирішення фінансових питань: на Близнюків чекає успіх, а на Скорпіонів – великі неприємності – гороскоп на 11 листопадаНайкращий день для вирішення фінансових питань: на Близнюків чекає успіх, а на Скорпіонів – великі неприємності – гороскоп на 11 листопадаОкупанти ударом по Сумщині вбили колишню працівницю заповідника: деталі трагедії. ФотоОкупанти ударом по Сумщині вбили колишню працівницю заповідника: деталі трагедії. ФотоЗаграву видно навіть з Естонії: у російському порту Усть-Луга спалахнула масштабна пожежа після атаки дронів. Фото і відеоЗаграву видно навіть з Естонії: у російському порту Усть-Луга спалахнула масштабна пожежа після атаки дронів. Фото і відео
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

Київ зранку скували затори у напрямку правого берега: де найважча ситуація. Фото

Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
Time to read1 хв
1,5 т.
Київ зранку скували затори у напрямку правого берега: де найважча ситуація. Фото
Київ зранку скували затори. Джерело: Скриншот із відео

У Києві вранці середи, 11 листопада, на дорогах утворились великі затори у бік лівого берега столиці. На трафік у місті також впливає сильний дощ.

Про це повідомили в соціальних мережах. Містянам краще заздалегідь планувати свої поїздки.

Що відомо

"У Києві утворились сильні затори в напрямку правого берега", – йдеться в повідомленні.

Зокрема, проблеми із рухом спостерігаються на проспектах Романа Шухевича, Соборності, Броварському та Миколи Бажана (на під’їзді до Південного моста), а також вулиці Петра Радзіня (у бік Дарницького моста).

Київ зранку скували затори у напрямку правого берега: де найважча ситуація. Фото

Київ зранку скували затори. Джерело: Скриншот із відео

Читайте також
Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
1,1 т.
Уранці дощ та буде холодно: прогноз погоди по Києву та області на 11 листопада
1,1 т.
Уранці дощ та буде холодно: прогноз погоди по Києву та області на 11 листопада
Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
1,0 т.
У мережі показали, який вигляд мав Дарницький вокзал у 1910- роках. Старовинна листівка
1,0 т.
У мережі показали, який вигляд мав Дарницький вокзал у 1910- роках. Старовинна листівка
Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
744
У Київ наприкінці тижня увірветься аномальне тепло: коли чекати різкий стрибок температури
744
У Київ наприкінці тижня увірветься аномальне тепло: коли чекати різкий стрибок температури
Київ зранку скували затори у напрямку правого берега: де найважча ситуація. Фото

Київ зранку скували затори. Джерело: Скриншот із відео

Варто додати, що на трафік у місті також впливає ранковий дощ, через що у місті сталось кілька ДТП.

Київ зранку скували затори у напрямку правого берега: де найважча ситуація. Фото

Київ зранку скували затори. Джерело: Скриншот із відео

Нагадаємо, у Києві було прийнято рішення про запровадження реверсивного руху зі світлофорним регулюванням на мосту Патона. При цьому на шляхопроводі постійно лишатимуться 2 смуги для можливості їхати в кожному напрямку.

Як повідомляв OBOZ.UA, вже з понеділка, 9 листопада, у столиці України запроваджені резервні схеми транспортного сполучення між лівим та правим берегом. Такі заходи необхідні у зв’язку із додатковими безпековими викликами у Києві.

Схожі теми
Затори в КиєвіНовини Києва та Київської областіКиївдороги
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!