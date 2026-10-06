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Київ зранку скували численні затори: яка ситуація на мостах. Мапа

Дмитро Кропивницький
Дмитро Кропивницький
Time to read2 хв
icon 1,5 т.
Київ зранку скували численні затори: яка ситуація на мостах. Мапа
Київ зранку скували численні затори

У Києві у вівторок, 6 жовтня, зранку на дорогах утворились численні затори. Найбільше ускладнення для руху транспорту спостерігається на мостах.

Відповідні данні опублікував потрал Google Maps. Краще заздалегідь планувати свої маршрути.

Що відомо

Так, великий затор утворився на під’їздах до Південного мосту в напрямку правого Києва. Рух у дуже повільно їдуть машини на Північному мосту, та на проспекті Романа Шухевича, який веде до шляхопроводу.

Київ зранку скували численні затори: яка ситуація на мостах. Мапа

Київ зранку скували численні затори. Джерело: Google Maps

Київ зранку скували численні затори: яка ситуація на мостах. Мапа

Київ зранку скували численні затори. Джерело: Google Maps

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Крім того, складна ситуація спостерігається на Патона, Дарницькому та Метро мостах. На швидкість руху автомобілів по місту також вливають ДТП, які фіксуються у різних районах столиці.

Київ зранку скували численні затори: яка ситуація на мостах. Мапа

Київ зранку скували численні затори. Джерело: Google Maps

Київ зранку скували численні затори: яка ситуація на мостах. Мапа

Київ зранку скували численні затори. Джерело: Google Maps

Київ зранку скували численні затори: яка ситуація на мостах. Мапа

Київ зранку скували численні затори. Джерело: Google Maps

Також медіа повідомляють, що частина поїздів метро зараз прямує лише від "Червоного Хутора" до "Осокорків" через технічні проблеми. Ті потяги, які їдуть далі, переповнені. Тим часом на платформі "Осокорків" уже зібралося багато пасажирів, які намагаються потрапити на правий берег столиці.

Варто додати, що громадський транспорт також курсує із затримками через завантаженість доріг. Як відомо, у Києві переглянули алгоритм руху на зеленій гілці метрополітену під час тривоги. За "жовтого" рівня загрози на наземній ділянці там їздитимуть поїзди, вони перевозитимуть пасажирів між правим і лівим берегами Дніпра.

Як повідомляв OBOZ.UA, у Києві не має можливості організувати рух поїздів "червоною" лінією метро під час жовтого рівня повітряної загрози. Це, зокрема, продиктовано забезпеченням безпеки пасажирів.

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