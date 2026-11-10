Київ знову скували сильні затори: де найважча ситуація. Фото

У Києві вранці вівторка, 10 листопада, на дорогах утворились великі затори. Крім того, повільно рухаються машини на під’їздах до столиці.

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Про це повідомили в соціальних мережах. Містянам краще заздалегідь планувати свої поїздки.

Що відомо

"Транспортний колапс у Києві триває – на дорогах столиці та під’їздах до міста величезні затори", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на Північному мосту відкрита лише одна смуга для громадського транспорту. У зв’язку з цим біля ТРЦ Sky Mall вже не пропускають автомобілі.

Серйозні затори також утворилися на в’їздах до Києва на Одеській трасі (з боку села Чабани) та на Бориспільському шосе (з боку села Щасливе). Варто додати, що проблеми з рухом також є на усіх мостах столиці.

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Нагадаємо, у Києві було прийнято рішення про запровадження реверсивного руху зі світлофорним регулюванням на мосту Патона. При цьому на шляхопроводі постійно лишатимуться 2 смуги для можливості їхати в кожному напрямку.

Як повідомляв OBOZ.UA, вже з понеділка, 9 листопада, у столиці України запроваджені резервні схеми транспортного сполучення між лівим та правим берегом. Такі заходи необхідні у зв’язку із додатковими безпековими викликами у Києві.

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