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Київ зануриться в темряву: вуличне освітлення повністю вимкнуть через дефіцит струму

Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
Time to read1 хв
222
Київ зануриться в темряву: вуличне освітлення повністю вимкнуть через дефіцит струму
Київ зануриться в темряву

У Києві тимчасово вимикатимуть зовнішнє освітлення. Відповідне рішення було ухвалено через дефіцит електроенергії, який виник внаслідок ворожих атак.

Про це повідомили в пресслужбі КП "Київміськсвітло". Мешканців та гостей столиці закликали бути особливо уважними на дорогах.

Що відомо

"У зв’язку з пошкодженнями енергетичної інфраструктури внаслідок ворожих обстрілів у Києві виник дефіцит електроенергії. Із метою забезпечення пріоритетного електропостачання важливих об’єктів міста керівником робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації КМДА ухвалено рішення про тимчасове повне вимкнення зовнішнього освітлення столиці", – йдеться в повідомленні.

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Як зазначили в пресслужбі, виняток становлять шафи зовнішнього освітлення, від яких живляться засоби оповіщення. У таких випадках освітлення вмикатиметься лише за наявності електроенергії – з моменту її відновлення і до 22:00.

У період відсутності зовнішнього освітлення комунальники закликали дотримуватися правил безпеки:

  • водіям: дотримуйтеся швидкісного режиму, збільшуйте безпечну дистанцію та будьте особливо уважними поблизу пішохідних переходів;
  • пішоходам: використовуйте світлоповертальні елементи (флікери) на одязі та рюкзаках, а також підсвічуйте шлях ліхтариками або смартфонами.
Київ зануриться в темряву: вуличне освітлення повністю вимкнуть через дефіцит струму

Київ зануриться в темряву. Джерело: facebook.com/kyivmisksvitlo

Як повідомляв OBOZ.UA, у Київській області планують посилити режим світломаскування – це питання доручили опрацювати на рівні районів та громад з бізнесом, комунальним та житловим секторами. Такі заходи мають допомогти дещо ускладнити дію засобів повітряного нападу ворога, особливо в період довгих зимових сутінків та ночей.

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