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Київ скували численні затори, на зупинках великі черги. Подробиці, фото та відео

Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
Time to read1 хв
735
Київ скували численні затори, на зупинках великі черги. Подробиці, фото та відео
Київ скували численні затори, на зупинках великі черги

У Києві вранці понеділка, 9 листопада, на дорогах утворились великі затори. Крім того, через те, що тимчасово не працює електротранспорт, на зупинках автобусів зафіксували великі черги.

Про це повідомили в соціальних мережах. Містянам краще заздалегідь планувати свої поїздки.

Що відомо

"Величезний затор утворився від Дарницької площі у бік правого берега. Водії зазначають, що такого корку давно не бачили", – йдеться в повідомленні.

Також, згідно інформації Google Maps, сильний затор утворився на Броварському проспекті, а ще проблеми спостерігаються на усіх мостах Києва.

Київ скували численні затори, на зупинках великі черги. Подробиці, фото та відео

Київ скували затори. Джерело: Соцмережі

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Київ скували численні затори, на зупинках великі черги. Подробиці, фото та відео

Київ скували затори. Джерело: Соцмережі

Київ скували численні затори, на зупинках великі черги. Подробиці, фото та відео

Київ скували затори. Джерело: Соцмережі

Крім того, великі черги зафіксували на зупинках на лівому березі столиці. Зокрема, на проспекті Червоної Калини на Троєщині люди просто не можуть потрапити у громадський транспорт, аби дістатись на правий берег.

Київ скували численні затори, на зупинках великі черги. Подробиці, фото та відео

Великі черги на зупинках громадського транспорту. Джерело: Соцмережі

Київ скували численні затори, на зупинках великі черги. Подробиці, фото та відео

Великі черги на зупинках громадського транспорту. Джерело: Соцмережі

Київ скували численні затори, на зупинках великі черги. Подробиці, фото та відео

Великі черги на зупинках громадського транспорту. Джерело: Соцмережі

Київ скували численні затори, на зупинках великі черги. Подробиці, фото та відео

Великі черги на зупинках громадського транспорту. Джерело: Соцмережі

Київ скували численні затори, на зупинках великі черги. Подробиці, фото та відео

Великі черги на зупинках громадського транспорту. Джерело: Соцмережі

Нагадаємо, у Києві оприлюднили тимчасову схему проїзду проспектом Романа Шухевича в напрямку Північного мосту. Для легкових автомобілів і вантажівок передбачили різні маршрути об'їзду.

Як повідомляв OBOZ.UA, вже з понеділка, 9 листопада, у столиці України запроваджені резервні схеми транспортного сполучення між лівим та правим берегом. Такі заходи необхідні у зв’язку із додатковими безпековими викликами у Києві.

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Затори в КиєвіНовини Києва та Київської областіКиївдорогитранспорт
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