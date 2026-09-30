Київ в середу, 30 вересня, накрив сильний туман. Він викликаний залишками сажі та диму, які спричинені ворожими атаками.

Відео дня

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС України. Містян закликали обмежити тривале перебування на відкритому повітрі.

Що відомо

"У Києві спостерігається густий туман – пояснюємо в чому причина. Це наслідки попередніх обстрілів. Залишки диму й сажі піднялися у верхні шари атмосфери, а антициклон тимчасово притискає їх до землі", – йдеться в повідмоленні.

У ДСНС додали, що вітру зараз майже немає, тому повітря не продувається, але як тільки він підхопить цей туман і вийде сонце – усе поступово розійдеться.

РЕКЛАМА

Що варто зробити зараз:

зачиніть вікна та кватирки (особливо жителям Подолу, Лук'янівки, Шевченківського району та Борщагівки);

утримайтеся від провітрювання;

за наявності увімкніть очищувач повітря або зробіть вологе прибирання;

водіям: вмикайте протитуманні фари та тримайте дистанцію.

Головні історії дня

"Зберігайте спокій, дбайте про себе та орієнтуйтеся на офіційні повідомлення", – закликали в ДСНС.

Як повідомляв OBOZ.UA, у ніч проти середи, 30 вересня, російські війська масовано атакували столицю та Київську область балістичними ракетами. Ворог бив по столиці та низці довколишніх населених пунктів. У Києві відомо щонайменше про чотирьох постраждалих та двох загиблих, а на Київщині росіяни вбили дитину.

РЕКЛАМА