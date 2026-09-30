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Київ після російських атак накрив густий туман: чи є небезпека. Фото

Дмитро Кропивницький
Дмитро Кропивницький
Time to read1 хв
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Київ після російських атак накрив густий туман: чи є небезпека. Фото
У Києві спостерігається густий туман

Київ в середу, 30 вересня, накрив сильний туман. Він викликаний залишками сажі та диму, які спричинені ворожими атаками.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС України. Містян закликали обмежити тривале перебування на відкритому повітрі.

Що відомо

"У Києві спостерігається густий туман – пояснюємо в чому причина. Це наслідки попередніх обстрілів. Залишки диму й сажі піднялися у верхні шари атмосфери, а антициклон тимчасово притискає їх до землі", – йдеться в повідмоленні.

У ДСНС додали, що вітру зараз майже немає, тому повітря не продувається, але як тільки він підхопить цей туман і вийде сонце – усе поступово розійдеться.

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У Києві спостерігається густий туман.

Київ після російських атак накрив густий туман: чи є небезпека. Фото

У Києві спостерігається густий туман.

Київ після російських атак накрив густий туман: чи є небезпека. Фото

У Києві спостерігається густий туман.

Київ після російських атак накрив густий туман: чи є небезпека. Фото

У Києві спостерігається густий туман.

Київ після російських атак накрив густий туман: чи є небезпека. Фото

У Києві спостерігається густий туман.

Що варто зробити зараз:

  • зачиніть вікна та кватирки (особливо жителям Подолу, Лук'янівки, Шевченківського району та Борщагівки);
  • утримайтеся від провітрювання;
  • за наявності увімкніть очищувач повітря або зробіть вологе прибирання;
  • водіям: вмикайте протитуманні фари та тримайте дистанцію.

"Зберігайте спокій, дбайте про себе та орієнтуйтеся на офіційні повідомлення", – закликали в ДСНС.

Як повідомляв OBOZ.UA, у ніч проти середи, 30 вересня, російські війська масовано атакували столицю та Київську область балістичними ракетами. Ворог бив по столиці та низці довколишніх населених пунктів. У Києві відомо щонайменше про чотирьох постраждалих та двох загиблих, а на Київщині росіяни вбили дитину.

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