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Київ 1982 року очима бразильського туриста: у мережі опублікували архівні фото

Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
Time to read1 хв
2,6 т.
Київ 1982 року очима бразильського туриста: у мережі опублікували архівні фото
Київ 1982 року очима бразильського туриста

У 1982 році до Києва приїхав бразильський турист Жуан Педру Ассумпсан Бастос. Іноземець хоч і не був професійним фотографом, але зробив серію неймовірних знімків столиці України тих часів та її мешканців.

Світлини та історію опублікували у спільноті "Спрага: у Києві цікаво" в соцмережі Facebook. Можна побачити, яким було місто 44 роки тому.

Що відомо

"Київ 1982 року очима бразильського туриста. Автор цих фотографій, Жуан Педру Ассумпсан Бастос, був не професійним фотожурналістом, а інженером-електриком і автором технічних книжок. Але фотографія багато років залишалася важливою частиною його життя", – йдеться в повідомленні.

Київ 1982 року очима бразильського туриста: у мережі опублікували архівні фото

Київ 1982 року очима бразильського туриста. Джерело: Спрага: у Києві цікаво

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Як розповіли в спільноті, у 1982 році, навчаючись у Франції, він разом із дружиною Магі вирушив до Радянського Союзу в межах організованого туру. Зокрема вони побували у Києві.

Київ 1982 року очима бразильського туриста: у мережі опублікували архівні фото

Київ 1982 року очима бразильського туриста. Джерело: Спрага: у Києві цікаво

Київ 1982 року очима бразильського туриста: у мережі опублікували архівні фото

Київ 1982 року очима бразильського туриста. Джерело: Спрага: у Києві цікаво

Туристична програма була визначена заздалегідь. Проте Бастос використовував вільний час, щоб самостійно гуляти містом, користуватися метро та фотографувати не лише парадні пам’ятки, а й повсякденне життя.

Столицю України він знімав на кольорову плівку Kodachrome 64 камерою Olympus OM-2n. Через десятиліття старі слайди були оцифровані – автор очистив їх від пилу та грибка, але не змінював самі кадри.

Київ 1982 року очима бразильського туриста: у мережі опублікували архівні фото

Київ 1982 року очима бразильського туриста. Джерело: Спрага: у Києві цікаво

Київ 1982 року очима бразильського туриста: у мережі опублікували архівні фото

Київ 1982 року очима бразильського туриста. Джерело: Спрага: у Києві цікаво

Київ 1982 року очима бразильського туриста: у мережі опублікували архівні фото

Київ 1982 року очима бразильського туриста. Джерело: Спрага: у Києві цікаво

"Тому в цій добірці важливі не лише собори й площі. Тут залишилися кияни, вулична торгівля, автомобілі, одяг і той міський ритм, який уже неможливо побачити наживо. Це не офіційний портрет радянського Києва. Це погляд іноземного мандрівника, якому вдалося на кілька годин відійти від туристичного маршруту й побачити місто трохи ближче", – додали в спільноті.

Київ 1982 року очима бразильського туриста: у мережі опублікували архівні фото

Київ 1982 року очима бразильського туриста. Джерело: Спрага: у Києві цікаво

Як повідомляв OBOZ.UA, перші фотографії Києва були зроблені відомим британським фотографом-ентузіастом Роджером Фентоном. Завдяки ним ми можемо, який вигляд мала столиця України в 1852 році.

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