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У мережі показали, який вигляд мав Хрещатик в Києві у 1915 році. Архівне фото

Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
Time to read1 хв
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У мережі показали, який вигляд мав Хрещатик в Києві у 1915 році. Архівне фото
Хрещатик. Сучасне фото. Джерело: Вікіпедія

Старі фотографії дають можливість побачити столицю України, якої вже, на жаль, не має. Зокрема, який вигляд у 1915-му році мала головна вулиця КиєваХрещатик.

Знімок опублікували у спільноті "Історичний Київ / Historical Kyiv" в соцмережі Facebook. У наші дні ця локація виглядає зовсім інакше.

Що відомо

"1915 рік. Хрещатик колись", – йдеться в повідомленні.

На старій фотографії можна побачити, що раніше забудова головної вулиці Києва переважно складалась з дво- триповерхових будинків.

У мережі показали, який вигляд мав Хрещатик в Києві у 1915 році. Архівне фото

1915 рік. Хрещатик. Джерело: Історичний Київ

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Посеред Хрещатику пролягала лінія трамваю, яка, зокрема, з’єднувала центр місті із історичним Подолом. Головної візитівки столиці – каштанів – тоді ще не було.

У мережі показали, який вигляд мав Хрещатик в Києві у 1915 році. Архівне фото

Хрещатик. Сучасне фото. Джерело: Вікіпедія

Трохи історії столиці

Майдан Незалежності в Києві важко уявити без Будинку профспілок України. Проте, до 1975 року тут можна було побачити історичну будівлю, створену за проєктом архітектора Олександра Беретті.

Європейська площа та Філармонія, яка розташована тут, є обов’язковими місцями відвідування для мешканців та гостей Києва. Завдяки фотографії 1961 року ми можемо побачити елементи цієї місцевості, які, на жаль, не збереглися до наших днів.

Як повідомляв OBOZ.UA, Либідь є однією з найвідоміших річок в історії Києва. Ми звикли бачити її невеличкою, засміченою та закованою в бетонне русло, проте, на початку 1900-х років існував проєкт, яким пропонувалось зробити її судноплавною.

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