У Києві в неділю, 6 грудня, на День святого Миколая почне працювати святкова локація із головною новорічною ялинкою на Софійській площі. Її встановлять та утримуватимуть за ініціативи та гроші представників бізнесу.

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Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко. Концепція святкового дерева передбачає цікаво оформлений простір, зокрема, всередині.

Що відомо

"Сьогодні розпочинають роботи з монтажу головної ялинки на Софійській площі. Завершити їх повинні 4 грудня", – розповів Кличко.

За словами мера, традиційно святкова локація розпочне роботу в День святого Миколая, 6 грудня, проте проведення масових заходів не передбачене.

Ялинку встановлюємо за ініціативи представників бізнесу. Витрати на встановлення, оформлення, обслуговування та утримання святкової локації організатор бере на себе. Кошти з бюджету міста на це не виділятимуть.

"Концепція "Світло всередині" передбачає цікаво оформлений простір і всередині ялинки. Вона буде 16 метрів заввишки. На локації розташують і ярмарковий будиночок та дитячий паровоз", – додав Кличко.

Як повідомляв OBOZ.UA, у Шевченківському районі Києва у п'ятницю, 27 листопада, на Софійській площі почали встановлювати новорічну ялинку. Долучитися до монтажних робіт можуть усі охочі.