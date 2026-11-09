Кличко розповів, скільки житлових будинків Києва залишилось підключити до опалення

У Києві станом на ранок понеділка, 9 листопада, вже майже 80% житлових будинків, які обслуговують комунальні керуючі компанії, підключені до опалення. Тепло почали подавати 2 листопада.

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Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко. Офіційно опалювальний сезон у місті стартував 16 жовтня.

Що відомо

"Станом на ранок 9 листопада вже майже 80% житлових будинків, які обслуговують комунальні керуючі компанії, отримали опалення. Будинки, що отримують тепло на підставі колективних договорів, підключають до опалення за заявками їх управителів", – йдеться в повідомленні.

Мер нагадав, що 2 листопада в Києві стартував опалювальний сезон для житлових будинків. Тепло ж в заклади соціальної сфери розпочали подавати ще 16 жовтня, за заявками їх керівників.

За словами Кличка, наразі в Києві до тепла підключили вже 247 медзакладів, 481 дитсадок і 387 шкіл. Тобто, понад 80% закладів соцсфери столиці вже отримують тепло.

Нагадаємо, рахунки за опалення можуть суттєво вичерпати ваш домашній бюджет. Однак, вам не потрібно мерзнути, щоб зменшити витрати. Просто відповідно відрегулюйте температуру в кожній кімнаті. Просте правило 21-18-16 допоможе вам використовувати менше енергії, не жертвуючи щоденним комфортом

Як повідомляв OBOZ.UA, у Києві фахівці стабілізували ситуацію після масованих ударів по енергетичній інфраструктурі. Зокрема, водопостачання вдалося відновити завдяки резервному живленню.