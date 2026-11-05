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Кличко розповів, скільки житлових будинків Києва вже підключили до опалення

Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
Time to read1 хв
351
Кличко розповів, скільки житлових будинків Києва вже підключили до опалення
Кличко розповів про ситуацію з підключеннмя будинків до тепла. Джерело: КМДА

У Києві, станом на четвер, 5 листопада, до опалення вже підключені майже 45% житлових будинків. На запуск всієї системи, яка є найбільшою в Європі, необхідно трохи більше тижня.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко. Тепло в закладах соціальної сфери почало з'являтись ще 16 жовтня. 

Що відомо

"На сьогодні до опалення вже підключені майже 45% житлових будинків міста. Подачу тепла в них почали з понеділка, 2 листопада", – йдеться в повідомленні.

За словами мера, на запуск централізованої системи теплопостачання Києва – однієї з найбільших у Європі (протяжність тепломереж близько 3 000 км) – необхідно трохи більше тижня. Тому рішення розпочати опалювальний сезон у житловому секторі столиця ухвалила за декілька днів до різкого зниження температури.

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Кличко нагадав, що опалювальний сезон столиця розпочала першою в Україні – ще 16 жовтня. Спочатку тепло почали давати для закладів соціальної сфери, які підключали за заявками їх керівників.

Нагадаємо, у Києві фахівці стабілізували ситуацію після масованих ударів по енергетичній інфраструктурі. Зокрема, водопостачання вдалося відновити завдяки резервному живленню.

Як повідомляв OBOZ.UA, у Києві в п’ятницю, 16 жовтня, офіційно розпочався опалювальний сезон. Спочатку тепло з’явиться у закладах соціальної сфери.

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