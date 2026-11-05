Кличко розповів, скільки житлових будинків Києва вже підключили до опалення

У Києві, станом на четвер, 5 листопада, до опалення вже підключені майже 45% житлових будинків. На запуск всієї системи, яка є найбільшою в Європі, необхідно трохи більше тижня.

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Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко. Тепло в закладах соціальної сфери почало з'являтись ще 16 жовтня.

Що відомо

"На сьогодні до опалення вже підключені майже 45% житлових будинків міста. Подачу тепла в них почали з понеділка, 2 листопада", – йдеться в повідомленні.

За словами мера, на запуск централізованої системи теплопостачання Києва – однієї з найбільших у Європі (протяжність тепломереж близько 3 000 км) – необхідно трохи більше тижня. Тому рішення розпочати опалювальний сезон у житловому секторі столиця ухвалила за декілька днів до різкого зниження температури.

Кличко нагадав, що опалювальний сезон столиця розпочала першою в Україні – ще 16 жовтня. Спочатку тепло почали давати для закладів соціальної сфери, які підключали за заявками їх керівників.

Нагадаємо, у Києві фахівці стабілізували ситуацію після масованих ударів по енергетичній інфраструктурі. Зокрема, водопостачання вдалося відновити завдяки резервному живленню.

Як повідомляв OBOZ.UA, у Києві в п’ятницю, 16 жовтня, офіційно розпочався опалювальний сезон. Спочатку тепло з’явиться у закладах соціальної сфери.