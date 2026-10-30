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Кличко розповів, коли у Києві до тепла почнуть підключати житлові будинки

Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
Time to read1 хв
51
Кличко розповів, коли у Києві до тепла почнуть підключати житлові будинки
Київ розпочне підключення до тепла житлових будинків

У Києві в понеділок, 2 листопада, до тепла почнуть підключати житлові будинки. Загалом, на запуск централізованої системи теплопостачання необхідно до тижня.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко. У місті прогнозують різке зниження температури найближчим часом.

Що відомо

"Із понеділка, 2 листопада, Київ розпочне підключення до тепла житлових будинків. Ми – першими в Україні – розпочали опалювальний сезон 16 жовтня", – йдеться в повідомленні.

Як зазначив Кличко, спочатку підключення тепла було для закладів соціальної сфери за заявками керівників. Вже опалюються майже 50 відсотків соцзакладів, зокрема, 157 медзакладів, 402 дитсадки та 85 шкіл.

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Мер додав, на запуск централізованої системи теплопостачання Києва, що є однією з найбільших у Європі (протяжністю тепломереж близько 3 000 км), необхідно до тижня. Тому рішення розпочати опалювальний сезон у житловому секторі столиця ухвалила за декілька днів до різкого зниження температури.

Як повідомляв OBOZ.UA, мешканцям багатоквартирних будинків в Україні радять до зими перевірити системи опалення, забезпечити резервне живлення циркуляційних насосів, утеплити спільні приміщення та звернути увагу на порожні квартири, де під час морозів можуть замерзнути труби.

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