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Кличко показав, як усувають наслідки російської атаки на станції метро "Чернігівська": коли відновлять рух поїздів. Фото

Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
Time to read1 хв
icon 114
Кличко показав, як усувають наслідки російської атаки на станції метро "Чернігівська": коли відновлять рух поїздів. Фото
Мер показав, як усувають наслідки атаки РФ на станції метро "Чернігівська"

У Києві тривають ремонтні роботи на станції "Чернігівська", яка постраждала внаслідок російського обстрілу. Рух потягів на цій ділянці планують відновити вже ввечері.

Про це міський голова повідомив у своєму Telegram-каналі. До ліквідації наслідків атаки залучили понад 70 фахівців.

Що відомо

"Перевірив, як працівники Київського метрополітену усувають пошкодження на станції "Чернігівська", яка постраждала внаслідок ворожого обстрілу", – йдеться в повідомленні.

За словами мера, на станції повністю прибрали розбите скло та будівельне сміття. На завершальному етапі роботи з ремонту пошкоджених колій і контактної рейки. З ночі триває відновлення систем електропостачання та управління рухом поїздів, які є найбільш складними.

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Кличко показав, як усувають наслідки російської атаки на станції метро ''Чернігівська'': коли відновлять рух поїздів. Фото

Мер показав, як усувають наслідки атаки РФ на станції метро "Чернігівська". Джерело: https://t.me/vitaliy_klitschko/7906?single

Кличко показав, як усувають наслідки російської атаки на станції метро ''Чернігівська'': коли відновлять рух поїздів. Фото

Мер показав, як усувають наслідки атаки РФ на станції метро "Чернігівська". Джерело: https://t.me/vitaliy_klitschko/7906?single

Рух поїздів між станціями "Лісова" та "Академмістечко" у звичайному режимі планують відновити вже ввечері понеділка, 19 жовтня. Поїзди курсуватимуть без зупинки на станції "Чернігівська" – поки її не відремонтують.

"Водночас, під час повітряних тривог працівники змушені переривати роботу і йти в укриття. Це впливає на темпи відновлення. Але фахівці працюють, аби якнайшвидше відновити рух на цій ділянці метро", – додав Кличко.

Кличко показав, як усувають наслідки російської атаки на станції метро ''Чернігівська'': коли відновлять рух поїздів. Фото

До ліквідації наслідків атаки залучили понад 70 фахівців. Джерело: https://t.me/vitaliy_klitschko/7906?single

Кличко показав, як усувають наслідки російської атаки на станції метро ''Чернігівська'': коли відновлять рух поїздів. Фото

До ліквідації наслідків атаки залучили понад 70 фахівців. Джерело: https://t.me/vitaliy_klitschko/7906?single

Кличко показав, як усувають наслідки російської атаки на станції метро ''Чернігівська'': коли відновлять рух поїздів. Фото

До ліквідації наслідків атаки залучили понад 70 фахівців. Джерело: https://t.me/vitaliy_klitschko/7906?single

Кличко показав, як усувають наслідки російської атаки на станції метро ''Чернігівська'': коли відновлять рух поїздів. Фото

Рух потягів на цій ділянці планують відновити вже ввечері. Джерело: https://t.me/vitaliy_klitschko/7906?single

Очільник КМДА додав, що через пошкодження інфраструктури метро, щоб покращити сполучення між районами міста, в Києві збільшили кількість автобусів на маршрутах № 1-М, 118. На тимчасовий маршрут № 1-М додали:

  • 3 автобуси, які курсуватимуть між ст. м. "Лісова" та ст. м. "Дарниця";
  • 12 автобусів, які курсуватимуть від ст. м. "Лісова" до ст. м. "Палац спорту".

Це дозволить забезпечити сполучення з центральною частиною міста, зокрема у випадку оголошення повітряної тривоги. Та водночас уникнути надмірного навантаження на ст. м. "Дарниця".

Кличко показав, як усувають наслідки російської атаки на станції метро ''Чернігівська'': коли відновлять рух поїздів. Фото

Рух потягів на цій ділянці планують відновити вже ввечері. Джерело: https://t.me/vitaliy_klitschko/7906?single

Кличко показав, як усувають наслідки російської атаки на станції метро ''Чернігівська'': коли відновлять рух поїздів. Фото

Рух потягів на цій ділянці планують відновити вже ввечері. Джерело: https://t.me/vitaliy_klitschko/7906?single

Як повідомляв OBOZ.UA, країна-терористка РФ у ніч з 18 на 19 жовтня, завдала чергового удару по Києву. У Деснянському районі пошкоджено станцію метро "Чернігівська" та офісну будівлю.

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