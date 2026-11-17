Північний та Південний мости Києва тимчасово закриті для транспорту після чергової терористичної атаки РФ у ніч на 17 листопада. Наразі на шляхопроводах працюють фахівці, щоб визначити ступінь пошкоджень цих споруд.

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Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко. Киянам варто врахувати цю інформацію під час планування своїх поїздок.

Що відомо

"Два мости пошкоджені в столиці внаслідок балістичної атаки ворога. Зараз на Північному мосту фахівці обстежують споруду і визначають ступінь пошкоджень. Тільки після висновків (експертів. – Ред.) будемо розуміти, коли зможемо відкрити рух транспорту", – розповів Кличко.

Мер додав, що на Південному мосту, який також був атакований ворогом вночі, вже працюють експерти, та встановлюють об’єм необхідних робіт, які необхідно здійснити для відновлення руху транспорту.

"Рух спорудами зараз закритий – інформацію ми будемо оновлювати. Комунальні служби працюють – робимо все, щоб максимально швидко відновити рух", – резюмував Кличко.

Що передувало

Увечері 16 листопада російські війська масовано атакували Україну балістичними ракетами. Потужні вибухи пролунали в Запоріжжі, Дніпрі, Павлограді, Києві, Черкасах/Смілі, Умані та Харкові.

Як повідомляв OBOZ.UA, Росія в ніч з 16 на 17 листопада завдала чергового удару по Києва. Внаслідок терористичної атаки в Дарницькому районі без теплопостачання залишились понад 300 житлових будинків