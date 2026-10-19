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Хмарно, дощ: детальний прогноз погоди по Київщині на 19 жовтня

Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
Time to read1 хв
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Хмарно, дощ: детальний прогноз погоди по Київщині на 19 жовтня
Синоптики прогнозують місцями значний дощ. Джерело: pixabay

У Київській області в понеділок, 19 жовтня, синоптики прогнозують хмарну погоду, місцями значний дощ. Удень повітря в регіоні максимально прогріється до +18°С.

Про це повідомили в пресслужбі Українського гідрометцентру. Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

Що розповіли синоптики

"Прогноз погоди на 19 жовтня по території Київщини. Хмарно. Помірний дощ, у першій половині дня по області місцями значний дощ. Температура по області вдень 13-18°С, у Києві 15-17°С", – йдеться в повідомленні.

У Білій Церкві +13°С… +15°С; Миронівка +15°С… +17°С; Фастів +13°С… +15°С; Яготин +15°С… +17°С; Баришівка +14°С… +16°С; Бориспіль +14°С… +16°С та Вишгород +13°С… +15°С.

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Хмарно, дощ: детальний прогноз погоди по Київщині на 19 жовтня

Прогноз погоди по Київщині на 19 жовтня. Джерело: Укргідрометцентр

Зазначимо, згідно з інформацією порталу Sinoptik, протягом усього дня у Києві утримається хмарна погода. Вночі йшов сильний дощ, який вранці послабшав та в середині дня повинен закінчитися.

Хмарно, дощ: детальний прогноз погоди по Київщині на 19 жовтня

Прогноз погоди на 19 жовтня. Джерело: Синоптик

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