"Ігнорування питання розцінюватиму як саботаж": Кличко доручив главам РДА зайнятися питанням мобільних укриттів у Києві

Під час колегії КМДА було розглянуто питання щодо облаштування мобільних укриттів у Києві. Главам районів міста було доручено визначити пріоритетність у використанні коштів для зведення таких об’єктів цивільного захисту.

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Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко. Цього року РДА навіть не надсилали запити щодо виділення грошей на їх будівництво.

Що відомо

"Сьогодні на колегії КМДА доручив главам районів столиці визначити пріоритетність у використанні коштів на облаштування укриттів. І не займатися саботажем цього питання", – йдеться в повідомленні.

За словами мера, станом на сьогодні, у Києві є майже 4400 укриттів різних типів та форм власності. У 2022-2026 роках місто спрямувало на їх будівництво, ремонт і облаштування. Водночас в окремих мікрорайонах не достатня кількість облаштованих об’єктів цивільного захисту у пішій доступності.

Кличко наголосив, що наразі невідкладне завдання для голів районів, які є розпорядниками коштів, що виділяє місто, це збільшення кількості та належне облаштування сховищ. Столиця спільно з ДСНС і райадміністраціями регулярно перевіряє укриття, зокрема за зверненнями мешканців.

"І глави районів повинні оперативно реагувати на всі звернення та усувати недоліки. Бо, хоч і призначені Президентом, несуть персональну відповідальність перед мешканцями", – підкреслив міський голова.

Мед уточнив, що під час колегії окремо було обговорено питання встановлення мобільних укриттів. Він нагадав, що в 2025 року райони, отримавши на це фінанси, але об’єкти не встановили і кошти повернулися в міський бюджет. А на цей рік із запитом грошей на їх встановлення не зверталися.

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"Тому нам довелося знаходити можливості і наразі вирішувати питання без участі районів. Зокрема, першу партію – 14 мобільних укриттів – найближчим часом встановить "Київпастранс" на зупинках громадського транспорту. Крім цього, я звернувся до бізнесу допомогти місту. І перше укриття за кошти меценатів вчора встановили на Берестейському проспекті, поруч із зупинкою кількох маршрутів тролейбусів "Парк Івана Багряного", – додав Кличко.

Він також доручив главам районів не усуватися від питання встановлення мобільних укриттів, і перерозподілити кошти в межах бюджету, виділеного містом.

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"Ігнорування питання розцінюватиму як саботаж! І конкретні прізвища "діячів" оприлюднюватиму для киян, мешканців районів, де очільники не працюватимуть над встановленням укриттів", – резюмував Кличко.

Як повідомляв OBOZ.UA, до 4 грудня 2026 року український бізнес, який не має укриттів, повинен підготувати безпечні простори або інші передбачені рішення для захисту працівників і відвідувачів, щоб продовжувати роботу у звичайному режимі за жовтого рівня загрози.