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Гідний син України: стало відомо про загибель військового з Київщини Єгора Ісянова. Фото

Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
Time to read1 хв
icon 1,4 т.
Гідний син України: стало відомо про загибель військового з Київщини Єгора Ісянова. Фото
Єгор Ісянов. Вічна пам'ять і слава Герою

Під час виконання бойового завдання загинув військовий з Борисполя Київської області Єгор Ісянов. Серце хороброго воїна зупинилось 11 січня 2025 року.

Про це повідомили в пресслужбі Бориспільської міської територіальної громади. Вічна пам'ять і слава Герою!

Сумна звістка

"У бою за Україну, її свободу, цілісність і незалежність, залишаючись вірним військовій присязі, загинув відважний захисник, справжній патріот, солдат, старший стрілець-оператор стрілецького відділення стрілецького взводу стрілецької роти 42-річний Єгор Ісянов", – йдеться в повідомленні.

Захисник України народився 26 грудня 1982 року у місті Запоріжжя у багатодітній родині, де зростали п’ятеро синів. Після закінчення місцевої школи вступив до професійно-технічного училища. Все своє трудове життя присвятив ПАТ "Запоріжсталь", де працював оператором прокатного стану.

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Гідний син України: стало відомо про загибель військового з Київщини Єгора Ісянова. Фото

Єгор Ісянов. Вічна пам'ять і слава Герою. Джерело: https://t.me/boryspil_officially/6343

Захоплювався всім, що пов’язано з комп’ютерами та радіоелектронікою, мав неабиякий хист до ремонту техніки. Змалечку любив грати у футбол та разом з братом ходити на риболовлю.

У жовтні 2024 року Єгор Ісянов приєднався до лав Збройних Сил України. Після проходження навчання та бойового злагодження спочатку перебував на Сумському напрямку, а згодом виконував бойові завдання у Курській області РФ. На жаль, 11 січня 2025 року під час виконання бойового завдання на Курщині життя Героя обірвалося.

"Добрий, працьовитий, відповідальний, зі спокійним характером. Хоча й мав не дуже багато друзів, але дружбу з ними зберіг зі шкільних років, був їм надійною опорою і підтримкою… У скорботі схиляємо голови, поділяючи біль непоправної втрати разом із рідними та вшановуючи світлу пам’ять гідного сина України", – додали в пресслужбі.

Як повідомляв OBOZ.UA, на фронті під час виконання бойового завдання загинув військовий з села Мотижтин Київської області молодший сержант Богдан Онищук. Серце мужнього воїна зупинилось 10 вересня 2025 року.

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