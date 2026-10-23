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Гідний син України: на фронті загинув військовий з Київщини Дмитро Кедровських. Фото

Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
Time to read1 хв
1,2 т.
Гідний син України: на фронті загинув військовий з Київщини Дмитро Кедровських. Фото
Дмитро Кедровських. Вічна пам'ять і слава Герою

На фронті під час виконання бойового завдання загинув військовий з Борисполя Київської області Дмитро Кедровських. Серце мужнього захисника України зупинилось 9 жовтня 2026 року.

Про це повідомили в пресслужбі Бориспільської міської територіальної громади. Вічна пам'ять і слава Герою!

Сумна звістка

"У бою за Україну, її свободу, цілісність і незалежність, загинув солдат, оператор безпілотних літальних апаратів 44-річний Дмитро Кедровських", – йдеться в повідомленні.

Захисник України народився 12 червня 1982 року в місті Прип’ять Київської області. В 1986 році родина була змушена покинути рідну домівку та оселилась у столиці, де промайнули дитинство та юність нашого захисника. Дмитро з дитинства був дуже допитливим та кмітливим, з золотою медаллю закінчив школу. Згодом він створив власну родину і вже разом у 2011 році переїхали до Борисполя.

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Гідний син України: на фронті загинув військовий з Київщини Дмитро Кедровських. Фото

Дмитро Кедровських. Вічна пам'ять і слава Герою. Джерело: https://t.me/boryspil_officially/6400

Коли розпочалося повномасштабне вторгнення Росії на територію України Дмитро не ховався. Мав статус "обмежено придатний", тож декілька разів його повертали з військкомату. А у лютому 2026 року вирішив приєднатися до лав ЗСУ, незважаючи на обмеження.

На жаль, 9 жовтня 2026 року під час виконання бойового завдання у Запорізькій області життя мужнього воїна обірвалося.

"У скорботі схиляємо голови, поділяючи біль непоправної втрати разом із рідними та вшановуючи світлу пам’ять гідного сина України", – додали в пресслужбі.

Як повідомляв OBOZ.UA, на Харківщині 21 жовтня 2026 року під час виконання службових обов'язків загинув військовий з Білоцерківського району Київської області Владислав Трет'як. Він віддав найцінніше – життя – за незалежність та територіальну цілісність України.

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