''Фантоми'' на дорогах: стало відомо, де поліцейські можуть штрафувати водіїв за порушення

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
В Україні чоловік винайшов пристрій для очищення димоходів і подав заявку на патент: як працює розробка. Фото і відеоВ Україні чоловік винайшов пристрій для очищення димоходів і подав заявку на патент: як працює розробка. Фото і відеоУ Кремлі вперше прокоментували ситуацію з "новою коханкою Путіна" у фігурному катанніУ Кремлі вперше прокоментували ситуацію з "новою коханкою Путіна" у фігурному катанніІлюстрація – санкції проти РосіїЄС завдав найбільшого санкційного удару по Росії: що потрапило у 22-й пакет"Чотири євро за грам": на Волині стартував сезон збору найдорожчої у світі спеції. Відео"Чотири євро за грам": на Волині стартував сезон збору найдорожчої у світі спеції. ВідеоРосія знову атакувала Київ: уламки дрона впали на будинок, є постраждалі. ПодробиціРосія знову атакувала Київ: уламки дрона впали на будинок, є постраждалі. ПодробиціПугачова з новою зачіскою засвітилася на рідкісному фото в повний зріст: покійний Сосєдов заявляв, що вона "важко хворіє"Пугачова з новою зачіскою засвітилася на рідкісному фото в повний зріст: покійний Сосєдов заявляв, що вона "важко хворіє""Людина-павук" Тобі Магвайр одружив свою колишню із сином мільярдера, молодшим за неї на 14 років: на весіллі гуляла голлівудська еліта"Людина-павук" Тобі Магвайр одружив свою колишню із сином мільярдера, молодшим за неї на 14 років: на весіллі гуляла голлівудська еліта"Трамп зробив увесь світ набагато небезпечнішим": Тімоті Снайдер пояснив, чим загрожує політика президента США"Трамп зробив увесь світ набагато небезпечнішим": Тімоті Снайдер пояснив, чим загрожує політика президента США"Бездарності роками ділили країну". Фелікс Редька, якого "скасували" в трьох українських містах, анонсував "викриття" зірок-псевдопатріотів"Бездарності роками ділили країну". Фелікс Редька, якого "скасували" в трьох українських містах, анонсував "викриття" зірок-псевдопатріотівУкраїна ударами по НПЗ перетворила одну зі стратегічних переваг Росії на проблему: в WP оцінили масштаб втрат КремляУкраїна ударами по НПЗ перетворила одну зі стратегічних переваг Росії на проблему: в WP оцінили масштаб втрат Кремля

"Фантоми" на дорогах: стало відомо, де поліцейські можуть штрафувати водіїв за порушення

Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
Time to read1 хв
icon 507
"Фантоми" на дорогах: стало відомо, де поліцейські можуть штрафувати водіїв за порушення
"Фантоми" повернулись на дороги Києва

"Фантомні патрулі", які з кінця серпня відновили роботу у Києві та області. Вони можуть фіксувати порушення ПДР на будь-яких ділянках дороги. Зокрема, поза дією знаку 5.76, який попереджає про функціонування приладів автоматичної відеофіксації порушень Правил дорожнього руху.

Про це повідомили в пресслужбі Департаменту патрульної поліції України на запит OBOZ.UA. Спецавто мають підвищити рівень безпеки дорожнього руху.

Що відомо

Так, як нагадали в патрульної поліції, у Києві та області відновили використання спеціалізованих автомобілів-"фантомів" для фіксації порушень ПДР. Одним з питань, яке піднімали водії щодо роботи патрулів – їх діяльність поза дією знаку 5.76 – "Автоматична відеофіксація порушень Правил дорожнього руху".

Читайте також
Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
icon 3,6 т.
На щиті: на фронті загинув військовий з Київщини Ігор Новохацький. Фото
icon 3,6 т.
На щиті: на фронті загинув військовий з Київщини Ігор Новохацький. Фото
Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
icon 1,8 т.
У Києві змінювали рух поїздів метро та автобусів через перекриття Південного мосту: усі деталі
icon 1,8 т.
У Києві змінювали рух поїздів метро та автобусів через перекриття Південного мосту: усі деталі
Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
icon 612
Буде прохолодно та дощитиме: прогноз погоди по Київщині на 12 жовтня
icon 612
Буде прохолодно та дощитиме: прогноз погоди по Київщині на 12 жовтня

у Департаменті наголосили, що "фантомні патрулі" можуть виконувати свої обов'язки на будь-якій ділянці дороги. А обов’язкове інформування про автоматичну фіксацію порушень, як це передбачено знаком 5.76, розповсюджується тільки на стаціонарні технічні прилади контролю.

"Згідно з пунктом 5 Порядку визначено, що обов’язкове інформування учасників дорожнього руху про здійснення фіксації (фотозйомку або відеозапис) фактів адміністративних правопорушень знаком 5.76… передбачено безпосередньо для стаціонарних технічних засобів (приладів контролю)", – уточнили в пресслужбі.

''Фантоми'' на дорогах: стало відомо, де поліцейські можуть штрафувати водіїв за порушення

Відповідь на запит.

''Фантоми'' на дорогах: стало відомо, де поліцейські можуть штрафувати водіїв за порушення

Відповідь на запит.

Як повідомляв OBOZ.UA:

У Києві та області від понеділка, 31 серпня, на дороги повернулися "фантоми". Це спецавтомобілі, які дозволять автоматично фіксувати порушення швидкісного режиму.

За перші шість днів три такі автомобілі в Києві та Київській області зафіксували понад 7 тисяч порушень.

Схожі теми
Новини Києва та Київської областіПатрульна поліція УкраїниПДР"Фантом"
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись