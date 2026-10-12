''Фантоми'' на дорогах: стало відомо, де поліцейські можуть штрафувати водіїв за порушення

"Фантомні патрулі", які з кінця серпня відновили роботу у Києві та області. Вони можуть фіксувати порушення ПДР на будь-яких ділянках дороги. Зокрема, поза дією знаку 5.76, який попереджає про функціонування приладів автоматичної відеофіксації порушень Правил дорожнього руху.

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Про це повідомили в пресслужбі Департаменту патрульної поліції України на запит OBOZ.UA. Спецавто мають підвищити рівень безпеки дорожнього руху.

Що відомо

Так, як нагадали в патрульної поліції, у Києві та області відновили використання спеціалізованих автомобілів-"фантомів" для фіксації порушень ПДР. Одним з питань, яке піднімали водії щодо роботи патрулів – їх діяльність поза дією знаку 5.76 – "Автоматична відеофіксація порушень Правил дорожнього руху".

у Департаменті наголосили, що "фантомні патрулі" можуть виконувати свої обов'язки на будь-якій ділянці дороги. А обов’язкове інформування про автоматичну фіксацію порушень, як це передбачено знаком 5.76, розповсюджується тільки на стаціонарні технічні прилади контролю.

"Згідно з пунктом 5 Порядку визначено, що обов’язкове інформування учасників дорожнього руху про здійснення фіксації (фотозйомку або відеозапис) фактів адміністративних правопорушень знаком 5.76… передбачено безпосередньо для стаціонарних технічних засобів (приладів контролю)", – уточнили в пресслужбі.

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Як повідомляв OBOZ.UA:

У Києві та області від понеділка, 31 серпня, на дороги повернулися "фантоми". Це спецавтомобілі, які дозволять автоматично фіксувати порушення швидкісного режиму.

Головні історії дня

За перші шість днів три такі автомобілі в Києві та Київській області зафіксували понад 7 тисяч порушень.