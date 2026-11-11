Дощитиме та трохи потеплішає: прогноз погоди по Києву та області на 12 листопада

У Київській області в четвер, 12 листопада, синоптики прогнозують хмарну погоду, дощитиме. Повітря в регіоні максимально прогріється до +8°С.

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Про це повідомили в пресслужбі Українського гідрометцентру. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Що розповіли синоптики

"Прогноз погоди на 12 листопада по території Київщини. Хмарно. Вночі без опадів, вдень дощ. Температура по області вночі 0-5°С тепла, вдень 3-8°С; у Києві вночі 1-3°С тепла, вдень близько 5°С", – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, згідно з інформацією порталу Sinoptik, у Києві сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Починаючи з середини дня йтиме дрібний дощ, який до вечора стане ще сильнішим.

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