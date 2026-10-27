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Дощитиме: прогноз погоди по Київщині на 28 жовтня

Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
Time to read1 хв
30
Дощитиме: прогноз погоди по Київщині на 28 жовтня
Синоптики прогнозують дощ. Джерело: Stablecog

У Київській області в середу, 28 жовтня, синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями, невеликий дощ. Повітря в регіоні максимально прогріється до +14°С.

Про це повідомили в пресслужбі Українського гідрометцентру. Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

Що розповіли синоптики

"Прогноз погоди на 28 жовтня по території Київщини. Хмарно з проясненнями. Невеликий дощ. Температура по області вночі 3-8°С тепла, вдень 9-14°С; у Києві вночі 6-8°С тепла, вдень 10-12°С", – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, згідно з інформацією порталу Sinoptik, з ранку до самого вечора у Києві небо буде вкрите хмарами. Без опадів.

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