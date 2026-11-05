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Дощі з мокрим снігом: прогноз погоди по Київщині на 6 листопада

Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
Time to read1 хв
117
Дощі з мокрим снігом: прогноз погоди по Київщині на 6 листопада
Синоптики прогнозують дощі з мокрим снігом. Джерело: Pixabay

У Київській області в п’ятницю, 6 листопада, синоптики прогнозують невеликі дощі, місцями з мокрим снігом. Повітря в регіоні максимально прогріється до +6°С.

Про це повідомили в пресслужбі Українського гідрометцентру. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Що розповіли синоптики

"Прогноз погоди на 6 листопада по території Київщини. Хмарно з проясненнями. Невеликі дощі, по області місцями з мокрим снігом. Температура по області вночі та вдень 1-6°С тепла; у Києві вночі та вдень 3-5°С тепла", – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, згідно з інформацією порталу Sinoptik, з ранку до самого вечора у Києві небо буде вкрите хмарами. У першій половині дня очікується дощ, який після обіду почне стихати, а ввечері йому на зміну прийде дрібний дощ зі снігом.

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