Дощі та зниження температури: прогноз погоди у Києві на тиждень

У Києві протягом цього тижня синоптики прогнозують хмарну погоду з дощами. Температура повітря 12-18 жовтня у день в середньому становитиме 12-13°С тепла.

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Про це повідомив портал Sinoptik. Бабине літо у столичному регіоні завершилось.

Що відомо

Так, в понеділок, 12 жовтня, з ранку до самого вечора небо у Києві буде вкрите хмарами. Ранковий сильний дощ вдень може послабшати, але не заспокоїться до самого вечора.

У вівторок, 13 жовтня, хмарна погода протримається у столиці увесь день. Уночі, можливо, пройде дрібний дощ. Увесь день, починаючи з ранку, мине без опадів. Температура повітря +8°С… +13°С.

В середу, 14 жовтня, вдень у Києві на небі з'являться хмари, які ввечері повинні розсіятися. Без опадів. Температура повітря +8°С… +13°С.

В четвер, 15 жовтня, з самого ранку небо у місті вкриється хмарами, які протримаються до кінця дня. Без опадів. Температура повітря +7°С… +13°С.

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В п’ятницю, 16 жовтня, хмарна погода протримається у столиці увесь день. Ввечері очікується дрібний дощ. Температура повітря +8°С… +14°С.

В суботу, 17 жовтня, з ранку до самого вечора у Києві небо буде вкрите хмарами. Майже весь день мине без опадів, тільки ближче до вечора може розпочатися дрібний дощ. Температура повітря +9°С… +13°С.

В неділю, 18 жовтня, у Києві хмарна погода буде триматися до самого вечора. Дрібний дощ йтиме весь день і не припиниться до самого вечора. Температура повітря +9°С… +12°С.

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