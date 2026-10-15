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Дощі та прохолодно: прогноз погоди по Київщині на 16 жовтня

Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
Time to read1 хв
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Дощі та прохолодно: прогноз погоди по Київщині на 16 жовтня
Синоптики прогнозують дощі. Джерело: Stablecog

У Київській області в п’ятницю, 16 жовтня, синоптики прогнозують хмарну погоду, дощитиме. Удень повітря в регіоні максимально прогріється до +13°С.

Про це повідомили в пресслужбі Українського гідрометцентру. Вітер північний, 5-10 м/с.

Що розповіли синоптики

"Прогноз погоди на 16 жовтня по території Київщини. Хмарно. Дощі (у Києві вночі невеликий, вдень помірний дощ). Температура по області вночі 3-8°С тепла, вдень 8-13°С; у Києві вночі 6-8°С тепла, вдень 11-13°С", – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, згідно з інформацією порталу Sinoptik, у Києві сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Увесь день йтиме дощ, який до вечора повинен послабшати.

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