Дощі та подальше похолодання: прогноз погоди по Київщині на 29 жовтня

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
Верховна Рада, розгляд проєкту Державного бюджету на 2027 рік. ІлюстраціяСоцстандарти за межею бідності, новий курс долара, зростання цін: бюджет-2027 пройшов перше читання у РадіМагазин Pepco в Познані. ІлюстраціяПопулярна польська мережа відкрила перший магазин в Україні. Всі адреси Pepco"Вже давно не разом": Монфіс зробив зізнання про розлучення зі Світоліною"Вже давно не разом": Монфіс зробив зізнання про розлучення зі СвітоліноюБій Джошуа – Ф'юрі: дата та час початку, прогноз, де дивитися та на якому каналі трансляція боксуБій Джошуа – Ф'юрі: дата та час початку, прогноз, де дивитися та на якому каналі трансляція боксуГеращенко про Держбюджет на 2027 рік: Рада ухвалила бюджет катастрофиГеращенко про Держбюджет на 2027 рік: Рада ухвалила бюджет катастрофиНа три знаки зодіаку чекає велике фінансове везіння: життя значно покращиться вже в середуНа три знаки зодіаку чекає велике фінансове везіння: життя значно покращиться вже в середу"Їй ставало гірше": Монфіс зробив нову заяву про розлучення зі Світоліною, розповівши про її "внутрішніх демонів""Їй ставало гірше": Монфіс зробив нову заяву про розлучення зі Світоліною, розповівши про її "внутрішніх демонів"Росія вдарила по Харкову: горіли багатоповерхівка і приватний будинок, серед постраждалих – дитина. Фото і відеоРосія вдарила по Харкову: горіли багатоповерхівка і приватний будинок, серед постраждалих – дитина. Фото і відеоЗірка українського кіно Кузнєцова зробила болючу заяву про пенсії акторів і запропонувала рішення проблемиЗірка українського кіно Кузнєцова зробила болючу заяву про пенсії акторів і запропонувала рішення проблеми"Не потрібно робити мильну оперу": Саакашвілі на тлі розбірок із нардепкою Ясько показав рідкісне фото дочки та порівняв себе з українцями"Не потрібно робити мильну оперу": Саакашвілі на тлі розбірок із нардепкою Ясько показав рідкісне фото дочки та порівняв себе з українцями
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

Дощі та подальше похолодання: прогноз погоди по Київщині на 29 жовтня

Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
Time to read1 хв
246
Дощі та подальше похолодання: прогноз погоди по Київщині на 29 жовтня
Синоптики прогнозують дощі

У Київській області в четвер, 29 жовтня, синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями, дощі. Повітря в регіоні максимально прогріється до +12°С.

Про це повідомили в пресслужбі Українського гідрометцентру. Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

Що розповіли синоптики

"Прогноз погоди на 29 жовтня по території Київщини. Хмарно з проясненнями. Дощі. Температура по області вночі 2-7°С тепла, вдень 7-12°С; у Києві вночі 5-7°С тепла, вдень близько 10°С", – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, згідно з інформацією порталу Sinoptik, у Києві хмарна погода буде триматися до самого вечора. Вранці розпочнеться дощ, але він повинен закінчитися ще до приходу вечора.

Читайте також
Олег ТимченкоОлег Тимченко
3,0 т.
У КМДА розповіли, коли відновлять рух по Північному мосту Києва
3,0 т.
У КМДА розповіли, коли відновлять рух по Північному мосту Києва
Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
798
Буде прохолодно та дощитиме: прогноз погоди по Київщині на 28 жовтня
798
Буде прохолодно та дощитиме: прогноз погоди по Київщині на 28 жовтня
Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
543
На Київщині п’яний видій легковика влаштував масову ДТП. Подробиці та фото
543
На Київщині п’яний видій легковика влаштував масову ДТП. Подробиці та фото
Дощі та подальше похолодання: прогноз погоди по Київщині на 29 жовтня

Прогноз погоди в Києві на 29 жовтня. Джерело: Синоптик

Погода в попередні періоди

Кліматологи підбили підсумки літа 2026 року в Києві. Протягом трьох місяців було зафіксовано кілька температурних рекордів, але цей період увійшов до 15-ки рейтингу найтепліших за час спостережень.

Як повідомляв OBOZ.UA, кліматологи підбили підсумки весни 2026 року в Києві. Вона увійшла до двадцятки найтепліших від початку спостереження, а середньомісячна температура повітря була вище норми.

Схожі теми
Погода в КиєвіНовини Києва та Київської областіпогодаУкргідрометцентр
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!