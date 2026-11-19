Дощі, похолодає, пориви вітру: прогноз погоди по Києву та області на 20 листопада
У Київській області в п’ятницю, 20 листопада, синоптики прогнозують хмарну погоду, дощі. Повітря в регіоні максимально прогріється до +7°С.
Про це повідомили в пресслужбі Українського гідрометцентру. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с.
Що розповіли синоптики
"Прогноз погоди на 20 листопада по території Київщини. Хмарно. Дощі. Температура по області вночі та вдень 2-7°С тепла; у Києві вночі та вдень 5-7°С тепла", – йдеться в повідомленні.
Зазначимо, згідно з інформацією порталу Sinoptik, у Києві протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Протягом усього дня очікується дощ. З найбільшою силою він пройде вранці та протягом дня поступово слабшатиме.
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