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Дощі не відступають: прогноз погоди по Київщині на 23 жовтня

Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
Time to read1 хв
150
Дощі не відступають: прогноз погоди по Київщині на 23 жовтня
Дощі не відступають. Джерело: Stablecog

У Київській області в п’ятницю, 23 жовтня, синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями, дощитиме. Повітря в регіоні максимально прогріється до +17°С.

Про це повідомили в пресслужбі Українського гідрометцентру. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Що розповіли синоптики

"Прогноз погоди на 23 жовтня по території Київщини. Хмарно з проясненнями. Дощі. Температура по області вночі 8-13°С тепла, вдень 12-17°С; у Києві вночі 11-13°С тепла, вдень 14-16°С", – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, згідно з інформацією порталу Sinoptik, у Києві протягом усього дня погода буде похмурою. дощ йтиме вночі та вдень і закінчиться лише ближче до вечора.

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Прогноз погоди в Києві на 23 жовтня. Джерело: Синоптики

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Як повідомляв OBOZ.UA, кліматологи підбили підсумки весни 2026 року в Києві. Вона увійшла до двадцятки найтепліших від початку спостереження, а середньомісячна температура повітря була вище норми.

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