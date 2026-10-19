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Дощі не відступають: прогноз погоди по Київщині на 20 жовтня

Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
Time to read1 хв
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Дощі не відступають: прогноз погоди по Київщині на 20 жовтня
Синоптики прогнозують дощі. Джерело: Stablecog

У Київській області у вівторок, 20 жовтня, синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями, дощитиме. Удень повітря в регіоні максимально прогріється до +18°С.

Про це повідомили в пресслужбі Українського гідрометцентру. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Що розповіли синоптики

"Прогноз погоди на 20 жовтня по території Київщини. Хмарно з проясненнями. Помірні дощі. Температура по області вночі 9-14°С тепла, вдень 13-18°С; у Києві вночі 11-13°С тепла, вдень 16-18°С", – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, згідно з інформацією порталу Sinoptik, похмура погода буде триматися у Києві весь день, вранці очікується недовге прояснення. Уночі йтиме дрібний дощ. Вранці розпогодиться, та більше цього дня опадів не передбачається.

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Дощі не відступають: прогноз погоди по Київщині на 20 жовтня

Прогноз погоди в Києві на 20 жовтня. Джерело: Синоптик

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